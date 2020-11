Iniziative degli SGD per la giornata contro la violenza alle donne

Isa Maggi

Gli Stati Generali delle Donne sempre in campo per difendere i diritti delle donne. Diverse iniziative per il 25 novembre

Da febbraio sempre “connesse” ed interattive. L’attività degli Stati Generali delle Donne con il lockdown si è intensificata ed in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne prevista il 25 novembre, con un calendario di eventi on line.

“La pandemia del Covid-19 è una emergenza sanitaria ed economica drammatica. Noi donne stiamo subendo un disagio che si somma alle difficoltà strutturali che abbiamo fatto più volte emergere nei nostri incontri,in presenza e on line dallo scorso 27 febbraio, utilizzando i dati e le letture provenienti dalle fonti ufficiali italiane ed europee.” dichiara Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati Generali delle Donne “Il nostro appello per il prossimo 25 novembre richiama l’attenzione proprio su questi dati ed invita a passare alla concretezza per le donne vittime di violenza e in fragilità economica e sociale per poter ricostruire la propria autonomia economica e finalmente risolvere la questione abitativa.Stiamo realizzando sui territori interventi coordinati, funzionali, continuativi, economicamente rilevanti per le donne. In questa seconda ondata della pandemia l’indice dello stress è risalito con il riacutizzarsi della pandemia.Il rischio è che l’ansia, oltre alle difficoltà economiche quotidiane, la mancanza di lavoro, il non poter uscire dalla sfera del maltrattante, si trasformi in dolore profondo, una seria condizione psicologica con ricadute rilevanti sulla salute nel suo complesso e sui diversi aspetti della vita delle persone, dal lavoro ai rapporti sociali, alle relazione familiari.”

Tra le iniziative previste ci sarà una non stop sulla piattaforma Zoom di Stati generali e su you Tube in diretta con Napoli, con le Donne Whirlpool, per combattere insieme contro la violenza economica e istituzionale. E’ prevista la partecipazione di artiste, politiche, imprenditrici. Alle ore 20,30 ci sarà una intervista a Isa Maggi su Facebook, pagina di Carolina Venturini – Percorsi per nuovi imprenditori digitali outdoor – Collegamento con la Redazione di Donna in Affari, interviste- Tavola Rotonda con gli Psicologi Alle ore 21 con Gabriella Scaduto, Isa Maggi, Cristina Cabras.