Lanciano, 224 positivi. Resta il focolaio della R.A. Antoniano

Si rispettano le regole della Zona Rossa e si spera che il contagio si fermi

Preoccupazione in città per il numero dei casi di Covid 19. Sono 224 le persone positive ed oltre 360 le persone in quarantena. Nel primo giorno con le nuove regole quelle imposte dalla Zona Rossa soprattutto nel pomeriggio la città era quasi deserta . Resta il focolaio nella Residenza per Anziani Antoniano dove sono una settantina gli ospiti positivi e nove gli anziani deceduti in questi giorni. Si attendono i risultati dei tamponi ai quali sono stati sottoposti lunedi ospiti e dipendenti della struttura. Il Sindaco Mario Pupillo nel suo video messaggio ha raccomandato di rispettare le regole ricordando l’uso della mascherina, il distanziamento fisico e l’igiene delle mani.