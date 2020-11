il GSE ha consegnato il riconoscimento nell’ambito della XXXVII Assemblea nazionale dell’Anci

Sono solo otto in tutta Italia, e sono solo due nel centrosud e tra di essi c’è il Comune di Miglianico: questa mattina all’interno della XXXVII assemblea nazionale dell’ANCI, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), società del Ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile, ha deciso di premiare i Comuni d’Italia più virtuosi che si sono contraddistinti per interventi di riqualificazione energetica di alto profilo, per aver avviato iniziative di coinvolgimento dei giovani sui temi della sostenibilità e per aver messo in campo progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Oltre a Miglianico, nel centrosud ha ottenuto l’ambito riconoscimento la municipalità di Montoro (AV), mentre gli altri sei Comuni premiati sono stati Chiari (BS), Cimadolmo (TV), Collecchio (PR), Prato e Saluzzo (CN), oltre a Milano, menzione speciale per interventi di riqualificazione e iniziative nell’ambito della sostenibilità. Una iniziativa che vuole porsi non come un punto di arrivo per gli Enti locali premiati, bensì come un punto di partenza per le altre Amministrazioni comunali che intendano seguire l’esempio virtuoso della riqualificazione energetica e della sostenibilità ambientale, grazie anche al sostegno del GSE.

I progetti portati a termine dai Comuni premiati hanno riguardato prevalentemente la trasformazione in NZEB (Nearly Zero Emission Building, edifici a emissioni quasi zero) di edifici pubblici (scuole, palestre, municipi, case popolari, centri polivalenti, ecc.) e la trasformazione delle città in realtà ecosostenibili, arricchendo le facciate e i tetti dei palazzi con spazi verdi. L’ammontare degli incentivi in Conto Termico erogati dal GSE per sostenere i progetti di questi 8 Comuni è stato pari a oltre 9 milioni di euro.

«Questo riconoscimento – ha spiegato il sindaco, Fabio Adezio, che ha partecipato all’assemblea ANCI ritirando il premio – conferma la bontà della scelta operata ad inizio del mio primo mandato di puntare sull’efficienza energetica in tutti gli uffici pubblici dipendenti dal Comune: una strategia articolata che ci ha visto prendere la coraggiosa decisione di ricostruire ex novo il municipio, rendendolo un modello nazionale per il risparmio energetico. Ringrazio il supporto del GSE che promuove la sostenibilità ambientale e per l’aggiornamento dei nostri funzionari pubblici e dei liberi professionisti del settore. Miglianico continua ad essere un punto di riferimento regionale e nazionale per la capacità dimostrata di essere all’avanguardia sulla sostenibilità, sulla green economy, sul risparmio energetico».