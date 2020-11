Approvato il progetto per la sistemazione della via d’accesso al centro urbano

Una nuova regolamentazione per le tre direttrici principali d’accesso alla viabilità urbana, che interesseranno via Civiltà del lavoro, via della Libertà e via Margherita d’Austria. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto definitivo curato dall’ingegnere Piernicola Iubatti che ridisegna il flusso del traffico veicolare con la realizzazione di una rotonda per regolamentare l’intersezione stradale che coinvolge le tre principali direttrici d’ingresso al centro urbano da via Civiltà del lavoro e dalla zona dei Saraceni.

«Questo progetto di particolare rilievo per la riqualificazione del piano traffico della città – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – presenta una soluzione di immediata attuazione per la sistemazione delle principali vie d’ingresso al centro urbano che soprattutto in alcune ore della giornata diventa più congestionato nelle vicinanze dell’intersezione tra via Civiltà del lavoro, via Libertà e poco più avanti con via Vittorio Berardi. La soluzione di una minirotatoria con dimensioni adeguate al traffico e l’inserimento di un marciapiede renderà più sicuro questo snodo nevralgico della viabilità cittadina. Un nuovo ingresso che oltre a migliorare la sicurezza stradale offrirà una nuova immagine della città anche sotto l’aspetto del decoro urbano. Infatti insieme ai lavori di sistemazione stradale la rotonda che verrà realizzata, avrà un decoro particolare con una statua dell’artista ortonese Valter Polleggioni».

I lavori di sistemazione della sede stradale rientrano nel Piano triennale delle opere pubbliche ed è finanziato attraverso un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti di 300mila euro. Nello specifico l’intersezione a raso che verrà realizzata sarà caratterizzata dalla presenza di un’area centrale circolare, circondata da un anello, percorribile in una sola direzione ed in senso antiorario dal traffico proveniente da via Civiltà del lavoro, Margherita d’Austria e via Libertà. Le carreggiate di via Margherita d’Austria e Libertà saranno allargate nei tratti confinanti con il giardino della casa di riposo e con la linea ferroviaria. A completamento dell’intervento di sistemazione dell’intersezione stradale è prevista anche la realizzazione di nuovi marciapiedi. «L’opera pubblica – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – si inquadra nel più generale impegno dell’amministrazione per migliorare la sicurezza delle strade comunali e razionalizzare il flusso veicolare nelle aree più sensibili della città».