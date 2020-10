Un film documentario per ricordare la Rivolta Lancianese del 1943

In occasione della commemorazione per il 77° anniversario della Rivolta Lancianese del 1943, che valse alla città la Medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza, sarà proiettato a Lanciano il 6 e 7 ottobre, il film-documentario “Oltre la memoria” co-prodotto da l’Associazione Culturale L’Altritalia e Enzo Francesco Testa con il supporto del Comune di Lanciano e la sezione ANPI di Lanciano “Trentino La Barba”. È una storia di coraggio, di sacrificio, di lotta, di amore per la libertà raccontata in tutta la sua forza e bellezza; non si tratta di una semplice ricostruzione storica di quanto accaduto nei giorni dell’insurrezione, ma è soprattutto un lavoro di salvaguardia di una memoria condivisa, pensato per i giovani e le future generazioni che restituisce a tutti il valore di una storia locale, per farla diventare universale e senza tempo. Ed è proprio a tale scopo che la regia di Enzo Testa e la sceneggiatura di Davide Torriero Pompa scelgono di contestualizzare visivamente i luoghi degli eventi con i disegni animati di Daniele De Luca, sovrapponendo la realtà di oggi con la realtà della memoria. Così che di colpo, i luoghi di vita quotidiana della Lanciano dei nostri giorni, come la piazza dove ci si ritrova per l’aperitivo o il viale dove si va a passeggiare, si trasformano negli scenari tragici di una rivolta contro ogni forma di sopraffazione, sottolineando ancora di più il legame tra il passato e il presente, tra il sacrificio dei giovani del ’43 e la vita dei giovani del 2000. Marcello Sacerdote, unico attore in scena, veste i panni di uno dei protagonisti e ricorda in prima persona la storia in un italiano/dialetto abruzzese che vuole rendere più autentico il racconto. Ad armonizzare tra loro i vari linguaggi visivi, la colonna sonora originale composta da Stefano Barone e montata da Angelo Scogno per concludere con un intervento di musica tradizionale interpretato da Paola Ceroli e Stefano Di Matteo.

