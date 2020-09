Lanciano, ecco il programma per le celebrazioni del 5 e 6 ottobre

Lanciano si prepara alle manifestazioni del 5 e 6 ottobre. In occasione del 77° anniversario della Rivolta Lancianese el 5 e 6 ottobre 1943, l’Amministrazione Comunale della Città di Lanciano, Medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza, e l’ANPI Lanciano sez. “Trentino La Barba”, organizzano il seguente programma per i giorni 4-5-6 ottobre 2020 (in allegato la locandina). Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme anticontagio da covid19, con uso obbligatorio della mascherina e rispetto del distanziamento fisico tra le persone di almeno 1 metro.

DOMENICA 4 OTTOBRE

ore 16.30 Teatro Comunale Fedele Fenaroli 27^ Cerimonia di premiazione Concorso artistico internazionale

Amico Rom, a cura dell’Associazione Thém Romanò. Ingresso libero fino ad esaurimento posti che saranno limitati nel rispetto della normativa anti covid19

SABATO 5 OTTOBRE

ore 10 Deposizione Corona al Monumento “Samudaripen” Parco delle Memorie, via Maria Eisenstein

ore 16.30 Santa Messa nella Cattedrale Madonna del Ponte celebrata dall’Arcivescovo Mons. Emidio Cipollone

ore 17.30 Salone “Benito Lanci” Casa di Conversazione – Presentazione del libro “Brigata Maiella. Resistenza e Bella Ciao. Combattere cantando la libertà”, a cura di Nicola Mattoscio. Modera l’incontro la giornalista Maria Rosaria La Morgia, interviene lo storico Costantino Di Felice. Posti limitati, ingresso su prenotazione al 3337411822.

DOMENICA 6 OTTOBRE

ore 11 Deposizione Corona al Monumento in Piazza dei Martiri Lancianesi alla presenza del Prefetto di Chieti Armando Forgione e delle Autorità militari, civili e religiose. Lettura testi da “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino Premio Campiello 2020, a cura di Gabriele Tinari. Musiche a cura del gruppo “Terre del Sud”. Allocuzioni.

ore 17.30/18.30/19.30 Salone “Benito Lanci” Casa di Conversazione – Proiezione del docufilm “Oltre la memoria. Lanciano 5-6 ottobre 1943” per la regia di Enzo Testa, a cura dell’Associazione L’Altritalia. Il docufilm sarà replicato tre volte, posti limitati, ingresso su prenotazione al 3883031523.