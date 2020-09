Approvata la legge regionale sull’urbanistica, soddisfatto l’Assessore Campitelli

L’Assemblea legislativa ha approvato nel pomeriggio il progetto di legge sulle “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia urbanistica”. Il testo, di iniziativa della maggioranza regionale, modifica la precedente normativa regionale risalente al 1983 (legge regionale 18/83) e ad alcune parti della normativa del 1999. Nel testo sono inserite anche misure straordinarie e temporanee di semplificazione urbanistica al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva regionale dovuta alla pandemia del covid-19. Il testo originario è stata approvato a maggioranza dopo la votazione di numerosi emendamenti discussi in aula. “Oggi abbiamo messo un tassello importante all’interno del quadro legislativo regionale. Abbiamo approvato il progetto di legge di SEMPLIFICAZIONE e SBUROCRATIZZAZIONE in materia di urbanistica. Un atto coraggioso per agevolare la ripresa del tessuto economico e sociale della nostra Regione ed avere tempi certi di risposta dalla Pubblica Amministrazione. In qualità di assessore all’urbanistica della Regione Abruzzo voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo importante progetto. “E’ il commento dell’Assessore regionale Nicola Campitelli (Lega).

