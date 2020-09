Ortona, nuova area parcheggio a Santa Liberata

L’amministrazione comunale ha predisposto a Santa Liberata una nuova area parcheggio e sistemato la viabilità per il trasporto urbano con una fermata in sicurezza.

Con la riapertura delle scuole è operativa la nuova zona di sosta a pagamento a Santa Liberata nell’area in cui sorgono l’ospedale Bernabeo, gli istituti scolastici e il centro commerciale. Una zona particolarmente frequentata e interessata da una viabilità sostenuta per la presenza di servizi pubblici, commerciali e soprattutto per la presenza degli istituti scolatici. Con delibera di giunta l’amministrazione comunale aveva approvato il progetto per l’istituzione di questa nuova area di sosta a pagamento nel quartiere di Fonte Grande e soprattutto è stata prevista una nuova regolamentazione del traffico veicolare rispondendo alle esigenze di una maggiore sicurezza dell’utilizzo delle vie vicine all’ospedale e al polo scolastico con un percorso adatto alla fermata per gli autobus.

«Con la nuova sistemazione della viabilità e del parcheggio – commenta il sindaco Leo Castiglione – raggiungiamo un doppio obiettivo riqualificando un’area pubblica oggi non utilizzata ma soprattutto si prevede una nuova regolamentazione del traffico rispondendo anche ad una maggiore sicurezza dell’utilizzo delle vie vicine all’ospedale e al polo scolastico. Gli autobus con il nuovo percorso potranno fermarsi in sicurezza non più sostando sulla carreggiata stradale, una soluzione che è stata predisposta dalla Polizia municipale per assicurare una migliore viabilità urbana e per questo, insieme al nuovo percorso con fermata interna degli autobus, è stata prevista una nuova segnaletica orizzontale e verticale. L’amministrazione si è impegnata per trovare la soluzione più adatta per garantire la sicurezza dei ragazzi che vanno a scuola nell’ambito di una più regolare disciplina del trasporto pubblico locale. Inoltre il nuovo parcheggio offre una soluzione anche alle richieste dell’utenza del vicino ospedale».

Infatti nell’area di sosta a pagamento realizzata nell’ex area adibita prima a terminal e poi come centro di raccolta dei rifiuti, sono stati realizzati 60 stalli per strisce blu e una ventina per il parcheggio gratuito con una quota riservata ai disabili e una per cicli e motocicli, è previsto anche il posizionamento di una barriera per evitare l’ingresso nell’area parcheggio di caravan.

«Predisponendo questo nuovo parcheggio – sottolinea l’assessore Cristiana Canosa – cerchiamo di rispondere alle richieste dell’utenza che soprattutto la mattina risulta notevole in coincidenza con le attività dei servizi ospedalieri e quelle legate agli istituti scolastici. Inoltre la circolazione veicolare è stata organizzata in modo da rendere più scorrevole e sicuro il traffico dei mezzi pubblici e privati in questa zona della città».