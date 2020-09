Guardiagrele, Di Prinzio, nuovo sindaco, inizia dalle scuole

«Quando mi sono insediato ieri sera non pensavo di trovare la situazione che ho trovato dinanzi a me. Non sussistono affatto le condizioni per avviare le attività scolastiche nel plesso dei Cappuccini ed in Loc. Anello entro domani 24 settembre, come comunicato nei giorni scorsi, perché lo stato di fatto e le condizioni secondo le norme di legge non lo permettono» – dichiara il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio. «Ieri fino a tarda sera ho avuto una riunione con i tecnici comunali e la mia squadra di lavoro per constatare che manca il collaudo. Abbiamo trovato in tempi record una soluzione alternativa e sicura che purtroppo, nostro malgrado, non sarà operativa prima di lunedì 28 settembre. Non mi soffermo nel giudicare il passato e la cattiva gestione di questa emergenza prima del mio insediamento. Da oggi si volta pagina, vi chiediamo un po’ di pazienza per rimettere a posto una città che ha davvero bisogno di guardare al futuro, con una sola e costante prerogativa: lavorare secondo la legge e nel rispetto dei cittadini, tutelando i loro interessi e quelli dei nostri figli» – conclude il Sindaco.

No related content found.