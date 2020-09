La “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia a Pescara il 18, 19 e 20 settembre

Riprendono le iniziative dedicate alla prevenzione dei tumori del seno ed alla tutela della salute femminile promosse da Komen Italia. Grazie all’arrivo delle tre unità mobili della “Carovana della Prevenzione”, programma nazionale itinerante dedicato alla prevenzione ed alla tutela della salute in rosa di Komen Italia, creato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre sarà possibile fare consulenze specialistiche ed esami clinico- diagnostici gratuiti per la prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere a Pescara.

La pandemia ed il protrarsi delle misure di contenimento hanno fermato lo svolgimento di molte delle attività in programma per il 2020, ma i tumori del seno purtroppo continuano a crescere in Italia e nel resto del mondo.

Nei prossimi 12 mesi, oltre 2 milioni di donne nel mondo riceveranno questa diagnosi e più di 600.000 perderanno la loro vita proprio a causa di questa malattia.

Non possiamo quindi abbassare la guardia e per questo prosegue l’impegno di Komen Italia per diffondere la cultura della prevenzione e riprendono a pieno ritmo le attività della Carovana della Prevenzione per fornire una preziosa opportunità al nostro territorio.

La tappa della Carovana della Prevenzione a Pescara, organizzata grazie alla validissima collaborazione del Professor Ettore Cianchetti e del Comitato Clinico-scientifico di Komen Italia in Abruzzo, darà infatti l’opportunità a donne appartenenti a categorie socio-economiche svantaggiate e fuori dalle fasce screening previste dal sistema sanitario (età compresa tra 50 ed i 69 anni) di poter effettuare mammografie, visite senologiche e ginecologiche, consulenze psico-oncologiche, nutrizionali, analisi dello stile di vita motorio e del sonno.

Le tre unità mobili dotate di tecnologia altamente specializzata saranno presenti venerdì 18 settembre in Piazza Enrico Berlinguer (davanti alla stazione di Porta Nuova), sabato 19 e domenica 20 in Piazza della Rinascita, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 16:30.

Sarà possibile accedere alle prestazioni solo previa prenotazione, nel rispetto della normativa anti-Covid19, contattando la Caritas diocesana Pescara-Penne (338-9011334) e l’Associazione G.A.I.A. (338-9263225, 339-8393327). Per ulteriori informazioni sarà possibile scrivere alla segreteria organizzativa del Comitato Abruzzo di Komen Italia: komenabruzzo@komen.it .

Un ringraziamento di cuore va alla Regione Abruzzo ed al Comune di Pescara, alla Fondazione Johnson&Johnson ed al mobility partner Hertz per il loro prezioso sostegno.

Ad oggi, la Carovana della Prevenzione he percorso oltre 30.000 chilometri su tutto il territorio nazionale, realizzando 282 giornate di promozione della salute femminile in 15 regioni italiane ed offrendo oltre 26.000 esami clinici per la diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche femminili, insieme a numerosi eventi educativi e di sensibilizzazione alla prevenzione per tutta la popolazione.

“Promuovere la cultura della prevenzione ad ampio raggio, evidenziando come quest’ultima non sia affatto un concetto astratto bensì un’arma preziosa nel contrastare i tumori del seno significa dare alle donne opportunità concrete per accedere agli screening per prevenire le principali patologie oncologiche di genere”, spiega il Presidente del Comitato Abruzzo di Komen Italia Isabella Marianacci. “Prevenire è meglio che lottare e da Donna in Rosa, far comprendere l’importanza di questo messaggio è per me una priorità. Spesso sottovalutiamo anche quanto una sana alimentazione, un corretto stile di vita e la pratica costante di una attività motoria siano validissimi alleati per evitare l’insorgere di molte patologie oncologiche. Per questi motivi ci sta molto a cuore riportare nuovamente questo validissimo progetto di Komen Italia dedicato alla salute delle donne che hanno minori possibilità di accedere alle prestazioni clinico-diagnostiche ed alle consulenze di terapia integrata. La tappa della Carovana della Prevenzione a Pescara è la prima di due iniziative che stiamo organizzando. L’evento “Pescara partecipa alla Race for the Cure Virtuale Europea 2020”, che si svolgerà domenica 27 settembre in Piazza della Rinascita a Pescara nell’ambito della “Race for the Cure Virtuale Europea 2020”, continua Marianacci, “mira a mantenere accesi i riflettori sul complesso problema dei tumori del seno, in tempi in cui l’emergenza Covid-19 sta polarizzando tutta l’attenzione, con una tavola rotonda ad hoc sull’ argomento, che vedrà la partecipazione di esperti della senologia delle quattro province abruzzesi, lo svolgimento di attività sportive e di fitness, un momento dedicato alla musica e tanto altro ancora. Vi aspettiamo numerosi per poter risvegliare le intense emozioni della Race dell’anno scorso e per poterne vivere di nuove insieme. Nonostante la pandemia ci abbia costretto a rimandare lo svolgimento dal vivo di tutte le edizioni della “Race for the Cure” per il 2020 e malgrado il momento storico particolarmente complesso, noi non ci fermiamo, continuiamo a portare avanti la nostra battaglia contro questa patologia oncologica con energia e determinazione e soprattutto mettendoci sempre il cuore”, conclude Marianacci.