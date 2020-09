Ater di Lanciano-Vasto parte il progetto “Sblocca cantieri”

Il Presidente dell’ATER di Lanciano-Vasto, Fausto Memmo comunica l’avvio dell’iniziativa dell’Ater “ Progetto Sblocca Cantieri ”.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, l’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale ha ritenuto opportuno effettuare una ricognizione di tutte le opere appaltabili e finanziabili, per le quali gli iter amministrativi avevano subito dei ritardi.

L’iniziativa ha consentito di generare una calendarizzazione pluriennale delle attività e dei lavori che sta dando i primi risultati. Più precisamente sono iniziati i lavori di realizzazione di una nuova palazzina a Lanciano, in via Righi che comprende 15 nuovi appartamenti e relativi posti auto, costruita utilizzando materiali, tecnologie ed impiantistica di nuova generazione a basso impatto ambientale, per una migliore qualità abitativa degli inquilini. Avviata, sempre a Lanciano, anche la manutenzione e riqualificazione di due palazzine in via De Riseis ed in Via Cotelessa. Nella città di Vasto, in via Spataro ed a Gissi in via dello Stadio sono state avviate sempre opere di riqualificazione e manutenzione del patrimonio immobiliare.

Il progetta sblocca cantieri prevede un monitoraggio mensile della attività programmate al fine di cantierare, entro la fine dell’anno, circa 500 mila euro di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili dell’Ater.

Il Direttore Generale dell’Ater, Giuseppe D’Alessandro, annuncia inoltre di aver avviato su impulso del Consiglio di Amministrazione, le procedure tecnico amministrative ai sensi della Legge regionale n. 10 del 3 giugno 2020 ovvero verificare gli immobili dell’Ater sia sotto il profilo energetico che sismico al fine di poter realizzare progetti a valere sugli incentivi Eco e Sisma Bonus, compatibilmente con i termini del D.M. 2020 e con le indicazioni previste nel Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020.