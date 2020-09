Montesilvano: ecco le panchine intelligenti

L’amministrazione comunale ha installato su via Aldo Moro, nel tratto tra Bagni Bruno e Lido Sabbia d’Oro, tre panchine Smart Bench modello Morena, realizzate con materiale ecocompatibile con due unità base in acciaio inox unite da canalina porta-cavi, la seduta è in cemento fotocatalitico per contribuire a migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani, mantenendo al tempo stesso le caratteristiche estetiche degli edifici. Gli arredi sono stati realizzati dalla ditta Canavisia di Torino. Le panchine sono dotate di un cuore tecnologico con funzionalità smart come ad esempio porte di ricarica USB per smartphone, illuminazione e audio. Si potrà collegare il bluetooth del telefonino e dal dispositivo far partire la musica preferita. L’area è videosorvegliata.

Inoltre, nel tratto del lungomare, dopo aver livellato l’asfalto, mettendo sullo stesso piano marciapiede e manto stradale e dopo aver dipinto di verde la pista ciclabile, questa sera dalle ore 18 alle 6 verranno colorate anche le strisce pedonali di verde, bianco e rosso. Il costo dei lavori per la riqualificazione del lungomare è di 107mila euro. Nelle prossime settimane, verrà intitolato il tratto che congiunge la pineta di Santa Filomena alla spiaggia del Jova Beach. Questa mattina nel corso di un sopralluogo nell’area interessata gli amministratori comunali sono apparsi tutti molto entusiasti e hanno accolto anche i consensi positivi dei passanti.

“Gli interventi di riqualificazione che stiamo effettuando cambieranno il volto della città nel giro di poco tempo – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – . Il lungomare è una bellissima cartolina ed è un biglietto da visita per turisti e residenti. Negli interventi effettuati in via Aldo Moro abbiamo installato arredi urbani intelligenti e nelle prossime settimane inseriremo dei chioschi in legno e vetro per aperitivi e per degustare i nostri prodotti tipici, la spiaggia sarà così animata tutto l’anno. Nei giorni scorsi ho incontrato i carabinieri forestali per poter eliminare il muretto che costeggia la pineta e chiudere la zona al traffico delle auto. Ci muoveremo coinvolgendo anche le associazioni ambientaliste per creare un’area pedonale, cercando un’alternativa viaria del traffico”.

Soddisfatto anche l’assessore all’Urbanistica Anthony Aliano, che ha seguito l’iter dei lavori: “Subito dopo il concerto di Jovanotti – spiega – , che ha permesso a tutti di conoscere il nostro lungomare, abbiamo valorizzato questo tratto di costa che ospiterà in futuro altri importanti appuntamenti. Inoltre, inizieremo nei prossimi giorni vari incontri con le associazioni del territorio per la redazione del piano urbano del traffico e del piano per la mobilità sostenibile, così da ridurre il transito delle auto in alcune aree turistiche strategiche”.