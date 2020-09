Pescara: II edizione delle Benemerenze ai volontari dell’Associazione Guardia Civile Ambientale

Il 5 settembre alle ore 16:00 presso la sala consiliare del comune di Pescara davanti al Sindaco di Pescara Dott. Masci Carlo che ha concesso con il gratuito patrocinio la sala consigliare per la cerimonia e al Direttivo della Guardia Civile Ambientale, avrà inizio la II° Edizione delle Benemerenze concesse ai volontari dell’Associazione che si sono contraddistinti durante l’anno 2018 -2020 in particolari operazioni. L’evento è stato organizzato dall’Associazione della Guardia Civile Ambientale che svolge sul Territorio attività di guardie particolari giurate Zoofile, ambientali, Ittiche acque interne, con funzioni di Pubblici Ufficiali. Alla manifestazione sono stati invitati Autorità Civili e Militari, i quali hanno accolto l’invito mostrando apprezzamento per il lavoro svolto gratuitamente dalla Guardia Civile Ambientale. Oltre al Sindaco parteciperanno il Presidente della Regione Marsilio Marco, il Presidente della Provincia Zaffiri Antonio, il Presidente al Consiglio Comunale di Pescara dott Antonelli Marcello l’assessore all’ambiente alla tutela degli animali dottoressa di Nisio Nicoletta Eugenia il consigliere al Comune di Pescara Dott. Pignoli Massimiliano il sindaco di Cappelle sul Tavo Lorenzo Ferri con il Vicesindaco Bellisario Adriana, il Comandante della Polizia Provinciale Dott. Honorati Giulio e il Maresciallo Maggiore A. Verzieri Mirco, mentre il Comandante della Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti Capitano di Vascello Minervino Salvatore invierà nell’occasione una delegazione della Guardia Costiera di Pescara, alla cerimonia non potevano mancare il Comandante della Polizia Locale Dott. Palestini Danilo con i Maggiori Di Persio Antonella e Agostinone Adamo, con la quale si interfacciano coordinando le Guardie Zoofile per il controllo canino in città, l’invito è stato accolto con apprezzamento dal Dott. Polidoro Ildo della Medicina Legale della AUSL di Pescara e il Dott. Manunzio Alfredo . Cerimoniere della dell’evento il Dott. Ruberto Oscar, prima della cerimonia il Professor Di Rocco Stefano suonerà con il Sax l’Inno Nazionale. Lo scopo della manifestazione è valorizzare i volontari i quali ogni giorno con abnegazione e spirito di volontà senza chiedere compensi vigilano sulle attività di loro competenza contrastando il bracconaggio della fauna ittica , il controllo canino e l’ambiente.

L’associazione è aperta a chiunque abbia i requisiti richiesti per info presidenza@guardiacivileambientale.eu

Share on: WhatsApp