Sulmona: covid, la Regione esclude la zona rossa. Vertice con la Verì

Dopo i diversi casi di covid registrati in questi giorni nella Valle Peligna ed a Sulmona, l’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, questa mattina si è recata presso l’ospedale di Sulmona dove ha avuto un incontro con i vertici della Asl per fare il punto sulla situazione. Erano presenti anche i sindaci del territorio che avevano espresso non poche preoccupazioni in questi giorni. “Siamo qui proprio per un confronto aperto con i sindaci e tutte le istituzioni per affrontare il problema di questi microfocolai che sono presenti nella Valle Peligna. Una situazione completamente sotto controllo, abbiamo gestito in maniera puntuale riguardo alla tracciabilità ed a tutto un percorso clinico sanitario adatto agli interventi attuati sul territorio, per cui non ci sono quelli che sono i requisiti fondamentali per definire una zona rossa. Continueremo con il monitoraggio e la somministazione dei tamponi e soprattutto con la gestione di questi pazienti risultati positivi con una sorveglianza costante ” ha detto la Verì escludendo quindi l’ipotesi di una eventuale istituzione di zona rossa. Al vertice c’erano il manager Asl1 Roberto Testa, la direttrice sanitaria Asl Sabrina Cicogna ed coordinatore Unità di crisi regionale Alberto Albani. La Asl, è stato detto, sta cercando di circoscrivere i 4 focolai presenti nella zona scaturiti da feste private. “È emerso grande spirito di collaborazione tra le istituzioni a dimostrazione dell’attenzione che la Regione e la Asl stanno dedicando al territorio in questo particolare momento. Attualmente la situazione è sotto controllo, continueremo a tenere alta la guardia e a lavorare insieme all’Assessore Verì e a tutte le altre istituzioni affinché la situazione torni presto alla normalità.” ha scritto la consigliera regionale della Lega Antonietta La Porta sulla sua pagina Facebook subito dopo la riunione. Non è mancato l’appello da parte di tutti ai cittadini di evitare assembramenti ed attenersi a tutte le norme cosiddette anticovid ed agli organi competenti affinchè vengano effettuati i controlli.



