L’associazione Viale Cappuccini di Lanciano si attiva in vista della riapertura delle scuole

Continuano le iniziative dell’associazione civile e culturale Viale Cappuccini di Lanciano in questo momento di difficoltà dovuto al coronavirus. In questi giorni, come riferisce una nota a firma di Armando Palmieri, l’associazione si è attivata in vista della riapertura delle scuole. “In considerazione dell’attuale stato di emergenza sanitaria correlata alla diffusione dell’infezione COVID-19, per la tutela della salute dei giovani studenti afferenti alle Scuole del Comune di Lanciano, tenuta presente la lodevole e utilissima iniziativa in collaborazione con l’Università degli Studi di Chieti ‘G.d’Annunzio’ dell’esecuzione dei tamponi rino-faringei e test sierologici quantitativi per COVID 19 presso l’Ambulatorio Polispecialistico ‘Madonna del Ponte’ di Lanciano, sito in Viale Cappuccini, in accordo con la Direzione stessa del suddetto Centro Medico abbiamo ottenuto la disponibilità di riservare alcuni posti delle sedute per i suddetti tamponi e test per gli alunni stessi, col fine di garantire un inizio del prossimo anno scolastico in sicurezza sia per tutta la Comunità scolastica (Insegnanti, personale subordinato e Studenti) che per le famiglie dei giovani. Le famiglie interessate potranno prenotare l’esecuzione del tampone o del test, entrambe a pagamento, chiamando al numero telefonico 3398209362 e comunicando i dati dell’interessato riferendo la Scuola di appartenenza in modo tale da occupare i posti riservati per gli studenti.” Si legge nel comunicato stampa “Aggiungiamo, inoltre, che, limitatamente alle possibilità numeriche, grazie alla solidarietà dei singoli riusciremo a fornire al personale Docente di alcune Scuole del Comune di Lanciano dei dispositivi di protezione di mascherine tipo FFp2. Constatando le difficoltà strutturali e di programmazione scolastica in questa emergenza sanitaria, abbiamo pensato di attivarci, per quanto sia nelle nostre competenze, chiedendo l’utilizzo degli spazi dell’Istituto Gesù Bambino per facilitare in sicurezza lo svolgimento delle attività scolastiche dei Circoli didattici che possano averne la necessità. Tali iniziative hanno il solo scopo di sensibilizzare le Famiglie e in particolare i giovani studenti al rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore per la sicurezza dello svolgimento delle attività scolastiche previste.”

La nota si conclude con la disponibilità di Armando Palmieri e degli altri componenti il direttivo dell’associazione, Giacomo Bona, Alessandro Falconio e Franco Di Bucchianico, a partecipare a tutte le iniziativi utili e concrete in questa fase di emergenza sanitaria.