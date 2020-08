Vasto: si estende la rete metanifera nelle zone periferiche

“Siamo riusciti ad estendere la rete di distribuzione del gas metano anche nelle periferie, in autunno i residenti in Via Selvotta avranno la possibilità di avere un servizio di rilevante importanza per le famiglie». Lo afferma, soddisfatto, il sindaco di Vasto, Francesco Menna a margine di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche Mario Paolini rappresentante di 2i RETE GAS, la società con cui il Comune di Vasto ha un contratto di concessione per la gestione dell’impianto di distribuzione del gas. A breve avranno inizio i lavori che consentiranno di servire tutta la contrada dove risiedono circa 60 famiglie. L’utilizzo del gas metano comporta generalmente la possibilità di risparmiare in termini economici, oltre alla possibilità di tutelare l’ambiente, dal momento che il metano è un gas a basso impatto ambientale, essendo tra i combustibili fossili quello più ecologico, ragion per cui il consumo di questo gas è in considerevole aumento.

“Per questa ragione – sottolinea il sindaco Menna – l’estensione della rete era e rimane uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza dell’importanza economica, ambientale e sociale dell’iniziativa. Siamo soddisfatti per l’estensione della rete del gas, per circa 8 km. Intervento che permetterà a 500 famiglie residenti in zona periferiche di Vasto di avere un servizio indispensabile per la vita quotidiana.”

“L’azienda – ha ricordato Paolini – fino al 31 dicembre 2020 consentirà di ottenere l’allacciamento del gas al costo di 200 Euro invece di 1500. ”