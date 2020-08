Giulianova, presentazione del libro di Damiano Crognali sui podcast

A Giulianova venerdì 28 agosto alle ore 21 sulla Terrazza del Kursaal apre il Cinema delle Orecchie: sono i Podcast, un argomento che è sulla bocca di tanti autori che grazie a Spotify e alla piattaforme di Streaming audio, possono raccontare storie senza il bisogno di avere uno studio radiofonico per trasmettere. A trattare il tema sarà il giornalista e autore Damiano Crognali, che presenterà il suo libro in uscita il 26 agosto, PODCAST – IL NUOVO RINASCIMENTO DELL’AUDIO. Come raccontare, pubblicare, promuovere storie da ascoltare, in prima assoluta, con il patrocinio della Città di Giulianova, edito da Roi Edizioni.

Nell’ultimo periodo gli italiani hanno scoperto il mondo dei podcast non solo come fruitori, ma anche come creatori. Con un’offerta in esplosione grazie al fenomeno degli user-generated podcast e l’ingresso nel settore di grandi player come Spotify e Amazon, il podcast è il trend da tenere d’occhio oggi.

Damiano Crognali, giornalista, youtuber e podcast producer, è tra i creatori di La7.it. Ha iniziato la sua carriera all’Ansa, poi si è spostato a La7 e successivamente al sito LaStampa.it dove ha fatto videoreportage dagli Stati Uniti ed è stato inviato in Siria. Ha collaborato come giornalista con La Stampa, l’AGI, La7 e SkyTg24. È stato anche speaker in una storica radio milanese, Radio Atlanta. Come Podcast Producer, ha ideato e realizzato i podcast di Ninja.it e di Radio Atlanta e ha un popolare canale YouTube dove fa divulgazione su che cosa sono i podcast e come realizzarli. Esperto di podcast, e nel suo libro fotografa accuratamente il fenomeno e in modo semplice racconta ai nuovi podcaster come creare prodotti editoriali, arricchiti dal sound design, per portare gli ascoltatori in un mondo fatto di intrattenimento e informazione di qualità.

“Stiamo assistendo ad una rivoluzione nell’audio, è quella dell’ascolto on demand – dice Damiano Crognali – si tratta dell’ascolto quando, dove e come mi pare. Ed è un argomento che rivoluzionerà il modo di fare i contenuti online e il mondo delle radio”.

Damiano Crognali è stato bloccato 7 mesi in Kuwait a causa dell’emergenza Virus e ha raccontato il medioriente in podcast, tra i più ascoltati in cultura e società su Apple Podcasts. La scorsa estate ha raccontato l’Abruzzo in video online che sono in cima alle classifiche su YouTube per chi si documenta sulla regione.

L’evento sarà moderato dal giornalista Nicola Catenaro, autore del blog Storie Abruzzesi.

