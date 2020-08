Spoltore Ensemble, parte il 22 agosto la 38esima edizione

Da domani il centro storico di Spoltore si arricchirà di arte e musica con la 38esima edizione di Spoltore Ensemble. Tutto esaurito per l’intervista concerto di Paolo Talanca con Umberto Palazzo, organizzata in collaborazione con il Fla, e per il concerto di Angelo Valori e Medit Voices. Ultimi biglietti invece per lo spettacolo di Claudio Bisio e Gigio Alberti: il prestigioso livello artistico delle performance, nonostante l’edizione ridotta rispetto agli altri anni, premia di nuovo il festival che è un fiore all’occhiello nel panorama degli appuntamenti culturali abruzzesi.

Scrupolose le misure di sicurezza per evitare ogni rischio di contagio da Covid-19: tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina fino al raggiungimento del posto, e comunque in ogni momento in cui si allontaneranno dallo stesso come nel deflusso a fine spettacolo; gli spazi in Largo San Giovanni sono stati organizzati per garantire un accesso ordinato e assicurare, durante l’ingresso, il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli spettatori che non sono componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi; i posti a sedere saranno in ogni caso tutti singoli e distanti un metro l’uno dall’altro, sia frontalmente sia lateralmente. Per i bambini, valgono le regole generali decise a livello nazionale. Si inizierà domani alle 21,00 con la presentazione del nuovo album del musicista e disc jockey Umberto Palazzo “L’eden dei lunatici”. L’evento, organizzato in collaborazione con FLA – Festival di Libri e Altrecose, sarà condotto da Paolo Talanca. A seguire, alle 22.30, “It’s just soul”, il concerto diretto dal maestro Angelo Valori con Medit Voices, gruppo vocale con sezione ritmica che proporrà un viaggio musicale tra i grandi successi internazionali rivisitati in chiave soul funk. Medit Voices nasce come progetto di produzione e ricerca del conservatorio di Pescara, ha all’attivo oltre sessanta concerti e vanta la prestigiosa collaborazione con Mogol che volle il gruppo nella trasmissione “Viva Mogol” andata in onda su Rai 1 qualche anno fa. A dirigere il concerto Angelo Valori, compositore e insegnante di calibro internazionale, che è il direttore artistico dell’intero festival. L’iniziativa di domani sera sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook “Spoltore Ensemble” e sarà proiettata al Multicinema Arca in modo da dare la possibilità a tutti di partecipare, seppur virtualmente, all’evento.

Attesissimo lo show di domenica 23 agosto alle 21.00 con Claudio Bisio e Gigio Alberti “Ma tu sei felice?”, una lettura-spettacolo dal libro di Federico Baccomo. Il reading live racconta la storia di Vincenzo e Saverio, due uomini benestanti che si ritrovano in un bar a parlare di tutto, della famiglia, del lavoro, della criminalità, del razzismo, della superficialità. E così una semplice chiacchierata diventa qualcosa di più. Lo spettacolo nasce dalla domanda “Ma tu sei felice?”, incipit del libro di Baccomo e della web series estemporanea, interpretata e realizzata da Bisio e Alberti durante il lockdown. Lo spettacolo andrà in scena a Spoltore come esclusiva regionale.