Lanciano: vicenda Tac, il sindaco chiede accesso agli atti e Schael “non serve. E’ tutto pubblicato. Ecco la delibera”

La polemica sulla Tac a Lanciano non si è ancora placata. Oggi è intervenuto nuovamente il Sindaco Mario Pupillo e subito dopo il direttore generale della Asl, Schael.

“Sulla vicenda indegna e indecorosa della tac usata dirottata a Vasto per un capriccio del dg Schael ho presentato una formale richiesta di accesso agli atti.” si legge nella nota di Mario Pupillo. “La decisione unilaterale e sconsiderata del direttore generale della Asl 2 Lanciano Vasto Chieti sarebbe stata generata dal legittimo esercizio del diritto di critica e controllo delle azioni del direttore da parte di un Sindaco, reo di aver svelato la verità ai cittadini in merito alla fornitura di Tac, sorprendentemente usata e rigenerata come dimostrato nonostante i goffi tentativi di Schael di nascondere quanto dichiarato nei documenti di acquisto dalla stessa ditta fornitrice. Insieme a me, sono stati gli stessi operatori della radiologia ad esprimere critiche sull’operato, firmando un documento di richiesta di un confronto con il DG per contestare la decisione di collocare la Tac, peraltro inizialmente destinata al Pronto Soccorso, in una zona del reparto non adeguata a garantire percorsi e funzionalità adeguate alle esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari. All’indomani di queste polemiche, che non esprimevano rifiuto di ricevere Tac, ma solo chiarezza, condivisione e scelte concordate in merito alla collocazione più idonea, il dg Schael con una decisione annunciata con livore e sulla stampa, sulla scorta di una presunta nota (di cui in delibera non si precisa protocollo e data di ricevimento) pervenuta dal reparto di Radiologia di Vasto, ha deliberato con l’atto n° 659 del 6 agosto 2020 di destinare immediatamente la tac usata all’ospedale di Vasto . Ho quindi attivato l’avvocatura comunale per capire se la revoca e il cambio di destinazione avesse motivazioni concrete tali da modificare quello che era stato deciso appena una settimana prima dalla delibera n° 614 del 30 luglio, un atto che esprimeva una volontà precisa, espressa e firmata dalla triade aziendale. Bisognerà capire le motivazione urgenti, non rinviabili e ineludibili che hanno determinato questa improvvisa, inspiegabile decisione. L’accesso agli atti permetterà, una volta constatate la probabile inconsistenza delle motivazioni che hanno sottratto a Lanciano e ai 150.000 cittadini serviti dall’ospedale “Renzetti” la Tac usata di agire per le vie legali al fine di valutare eventuali profili di responsabilità dei firmatari.Amareggia e sconforta constatare che un Direttore Generale di una Asl possa compiere un gesto dispotico e umorale a danno di 150.000 cittadini che gli pagano un lauto stipendio, nel quasi totale silenzio delle forze politiche di centrodestra che subiscono in silenzio la decisione e si sottomettono a un diktat irricevibile. Attendiamo la documentazione per procedere legalmente, noi non consentiremo a nessuno di svuotare il Renzetti di servizi e personale, né di svuotare Lanciano del suo storico ospedale.”

Non si è fatta attendere la risposta di Thomas Schael.

“Non ci sono carte segrete, niente da svelare, perché è tutto pubblicato. La delibera sulla questione Tac contiene tutti gli allegati, e i documenti che cerca il Sindaco di Lanciano sono disponibili sul sito internet aziendale, basta consultare l’Albo Pretorio on line”. Sostiene il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael tornando sulla questione della Tac rigenerata destinata originariamente all’ospedale di Lanciano per sottolineare come tutto sia stato gestito in assoluta trasparenza, e senza alcun moto di contrapposizione: “Ho agito nel rispetto delle volontà che esprimevano una netta contrarietà all’installazione di una macchina rigenerata – aggiunge Schael – : sono state dette e scritte parole chiare in proposito, sottolineando l’umiliazione che avrei inferto alla città per l’acquisto di una Tac di seconda mano. Le ragioni della scelta erano state ampiamente spiegate, sia in riferimento al salto di qualità che avrebbe compiuto la Radiologia per le prestazioni avanzatissime dell’apparecchio, che all’utilità di averne a disposizione due, riservandone uno all’urgenza. Non avevo trascurato nemmeno di ricordare che non abbiamo fondi per gli investimenti, e che l’acquisto poteva essere finanziato solo con le donazioni, per cui la disponibilità economica era davvero limitata. A fronte di questo impegno della Direzione di potenziare la diagnostica radiologica a Lanciano sono arrivate reazioni di profondo sdegno, e mai avrei voluto arrecare un’offesa al reparto e alla città imponendo una Tac chiaramente non voluta. La scelta di destinarla altrove è scaturita dalla presa d’atto della contrarietà espressa da più parti, che andava rispettata. Ma al di là delle polemiche, durate fin troppo, resta la volontà di migliorare la dotazione tecnologica di Lanciano da parte di questa Direzione, e di farlo anche al più presto. Abbiamo già dimostrato che non occorrono anni per installare una Tac”.