Fossacesia, il sindaco chiede l’intervento della Regione per limitare erosione costiera

La mareggiata che agli inizi di agosto ha interessato la spiaggia di Fossacesia Marina, in diverse zone della riviera, ha portato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio a chiedere alla Regione Abruzzo nuovi interventi per limitare l’erosione costiera. Fossacesia è tra le località marine abruzzesi che vede ridurre sempre più la propria spiaggia. Per questo non è la prima volta che il Sindaco lancia l’allarme al Servizio Opere Marittime Regionali, per sollecitare interventi di contenimento del fenomeno. “Abbiamo urgenza di mettere in cantiere le opere necessarie per affrontare decisamente il problema dell’erosione costiera – sottolinea il Sindaco, Di Giuseppantonio -. E’ una situazione che, ovviamente, non riguarda solo Fossacesia. In Abruzzo rischiano grosso alcuni centri costieri, come certifica l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Siamo di fronte a un incremento esponenziale del problema che quindi necessita di una radicale revisione degli approcci di protezione della costa sino ad ora attuati – aggiunge Di Giuseppantonio –. La Regione ha deciso di pianificare un’azione congiunta tra tutti i comuni abruzzesi interessati, che porti ad adottare le misure di mitigazione e di adattamento più consone per aumentare la capacità di resilienza dei sistemi naturali e socio-economici. Invito la Regione ad intervenire perché attendere ulteriormente significherebbe un peggioramento della situazione, soprattutto a Fossacesia”.