Partita la campagna Bandiere Blu d’Abruzzo sulle autostrade

E’ partita da ieri, nei giorni che precedono il Ferragosto, la campagna di comunicazione Bandiere Blu d’Abruzzo 2020 sulla dorsale autostradale adriatica . Quest’anno, nonostante la pandemia e le limitate risorse dei comuni, Tortoreto, Silvi, Fossacesia e Vasto hanno deciso di aderire al progetto. Il poster ‘Nel mare cristallino sventolano le Bandiere Blu’, realizzato dalla PR5 srl, è comunque presente in 14 aree di servizio lungo la A14 fino al prossimo 16 settembre . “Il periodo scelto non è affatto casuale ma ha un preciso target – spiegano i sindaci Enrico Di Giuseppantonio (Fossacesia), Domenico Piccioni (Tortoreto), Andrea Scordella (Silvi) e Francesco Menna (Vasto) -: sono giorni in cui si registra il maggior afflusso di traffico su gomma sulla A14 e promuovere le nostre località è fondamentale per mettere in mostra la nostra regione e le sue eccellenze. Da Bologna fino all’Abruzzo, quindi, sono presenti manifesti 6×3 metri, che richiameranno l’attenzione dei turisti in movimento per le vacanze. Con un piccolo investimento – aggiungono i primi cittadini di Fossacesia, Tortoreto, Silvi e Vasto -, abbiamo cercato concretamente di dare una mano alla ripresa del turismo, settore fondamentale e trainanti dell’economia del nostro Paese, dell’Abruzzo e dei nostri territori”. Molti comuni abruzzesi, nonostante le difficoltà dei loro bilanci, sono sempre in prima linea nelle iniziative per la ripresa turistica e culturale dell’Abruzzo. Nella campagna pubblicitaria sull’autostrada Adriatica delle città Bandiera Blu, vi sono due comuni protagonisti della Costa dei Trabocchi, Vasto e Fossacesia, e due località, Tortoreto e Silvi, tra le più conosciute della costa teramana.