Meeting di Rimini, a Lanciano incontri organizzati da CL per seguirlo in streaming

Il Meeting per l’amicizia tra i popoli compie 41 anni, 1980-2020, e per l’occasione si riveste di “Un titolo che si rivela profetico”. L’anno 2020 sarà sicuramente ricordato dai più per via della pandemia da Covid-19: un dramma che continua ad interessare tutti i continenti stringendoli in una morsa fatta di paure, lockdown, morti e distanziamenti. Se profetico è il titolo per la “Special Edition del Meeting 2020”, ancora più condivisibili sono le parole del neo presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, che succede ad Emilia Guarnieri, in occasione della presentazione dell’evento “Meeting 2020 – Special Edition”, il 10 Luglio, in diretta streaming, dal Palacongressi di Rimini: «Tante esperienze vissute in questi mesi così drammatici hanno dimostrato che lo stupore di fronte alla propria vita e alla vita dell’altro ci rende più consapevoli e più creativi, meno inclini alla scontentezza e alla rassegnazione. Solo soggetti grati e coscienti saranno in grado di affrontare le sfide che ci attendono». E per l’occasione, il “Meeting per l’amicizia tra i popoli”, potrà essere seguito direttamente sulle piattaforme digitali, dal 18 al 23 Agosto, quali il sito del Meeting, il canale Youtube e la pagina Il Meeting per l’amicizia tra i popoli compie 41 anni, 1980-2020, e per l’occasione si riveste di “Un titolo che si rivela profetico”. L’anno 2020 sarà sicuramente ricordato dai più per via della pandemia da Covid-19: un dramma che continua ad interessare tutti i continenti stringendoli in una morsa fatta di paure, lockdown, morti e distanziamenti. Se profetico è il titolo per la “Special Edition del Meeting 2020”, ancora più condivisibili sono le parole del neo presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, che succede ad Emilia Guarnieri, in occasione della presentazione dell’evento “Meeting 2020 – Special Edition”, il 10 Luglio, in diretta streaming, dal Palacongressi di Rimini: «Tante esperienze vissute in questi mesi così drammatici hanno dimostrato che lo stupore di fronte alla propria vita e alla vita dell’altro ci rende più consapevoli e più creativi, meno inclini alla scontentezza e alla rassegnazione. Solo soggetti grati e coscienti saranno in grado di affrontare le sfide che ci attendono». E per l’occasione, il “Meeting per l’amicizia tra i popoli”, potrà essere seguito direttamente sulle piattaforme digitali, dal 18 al 23 Agosto, quali il sito del Meeting, il canale Youtube e la pagina

Facebook. Tra i temi che verranno affrontati nella Special Edition, la cura e la salute, il rapporto tra cultura sussidiaria e lo sviluppo sostenibile, l’Europa, i temi scientifici (quest’anno con un focus su cosa significhi “essere viventi”), le sfide del post-Covid, il lavoro, il futuro della democrazia, l’innovazione, la cooperazione internazionale, l’educazione, l’arte, la letteratura, con ampio spazio come tradizione anche a testimonianze dal mondo. Per venire incontro al desiderio di poter seguire i lavori del Meeting 2020, la comunità di Comunione e Liberazione di Lanciano, darà la possibilità di partecipare, in presenza, seguendo gli incontri e le mostre su di un maxi schermo, ai numerosi appuntamenti presso l’area attrezzata della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù ad Olmo di Riccio. Gli incontri si terranno ogni sera dalle ore 21,15 nei giorni dal 18 al 22 Agosto. Le serate Meeting a Lanciano, in streaming, seguiranno il seguente programma.

18/08 INCONTRO INAUGURALE

Mario Draghi, già Presidente BCE. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting

per l’amicizia fra i popoli.

19/08 LÀ DOVE LO SGUARDO PALPITA

Giuseppe Frangi, Presidente Associazione Giovanni Testori. Introduce Letizia Bardazzi,

Presidente Associazione Italiana Centri Culturali.

Per quali strade l’arte del nostro tempo s’inoltra nei territori del sublime? L’incontro vuole essere

un viaggio attraverso opere che documentano il persistere di questi grandi tentativi di artisti oggi

viventi.

MOSTRA: VIVERE INTENSAMENTE IL REALE guidata da Gessica Di Bucchianico