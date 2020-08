San Giovanni Lipioni dal 13 agosto esposizione degli street posters con riflessioni sul femminismo

Il femminismo è roba vecchia? A San Giovanni Lipioni (Chieti) una giornata di riflessioni tra memoria e attualità e l’esposizione degli street posters del collettivo Cheap di Bologna grazie all’Associazione “Amici della Chiesa Valdese”.

Saranno esposti a San Giovanni Lipioni (Chieti), lungo Via Fontana, dal 13 al 28 agosto prossimi, gli street posters del collettivo Cheap comparsi sui muri di Bologna lo scorso inverno.

Un progetto importante che l’Associazione “Amici della Chiesa Valdese” ha fatto suo e presenterà al pubblico nel corso di una giornata interamente dedicata alle donne e alla questione femminile, giovedì 13 agosto 2020.

Il femminismo torna così alla ribalta e – a ben guardare i 21 coloratissimi poster, graficamente incisivi e accattivanti, che ne attualizzano la memoria – sembra tutt’altro che roba vecchia!

La presentazione degli street posters del collettivo Cheap di Bologna aprirà dunque il pomeriggio del 13 agosto, che vedrà poi la partecipazione del professor Carlo Monaco, scrittore e saggista, con un intervento sulle donne e la filosofia – ambito questo dominato dal maschilismo, che nel tempo non solo ha oscurato la ricca presenza di filosofe donne ma ha creato il falso mito che esse si siano occupate solo di problemi femministi o, comunque, siano più concentrate sulle emozioni che sulla razionalità – e la presentazione di due libri di altrettante autrici donne sangiovannesi: Santa Maria di Canneto di Maria Cristina Rossi e Proverbi di San Giovanni Lipioni di Angela Rossi.

La giornata del 13 sarà la prima di una serie che l’Associazione “Amici della Chiesa Valdese” – la stessa che, nel 2017, ha allestito e presentato la mostra permanente sulla storia della comunità valdese del paese – ha voluto organizzare e che vedrà, tra l’altro, la proiezione dello spettacolo Magnificat dell’attrice Lucilla Giagnoni nella suggestiva cornice della Fontana Vecchia, la sera di domenica 16 agosto 2020.

A proposito della scelta tematica, Berenice Rossi, portavoce dell’Associazione, dichiara: «In Italia, come in tutto il mondo, per molte donne ci sono ancora grandi disparità sociali, economiche, culturali, di genere. Tutto questo accade in una società organizzata prevalentemente secondo una visione maschile e nonostante le donne siano la metà del genere umano. Troppe ancora subiscono violenze e discriminazioni inaccettabili. Il femminismo, nelle sue varie declinazioni, è ancora attuale, anche perché riguarda la parità dei diritti e l’uguaglianza nelle opportunità».

Rita Monaco, altra portavoce dell’Associazione, aggiunge: «Siamo un gruppo essenzialmente di donne e quindi il tema del femminile è stato per noi cosa naturale. Certo lavorare stando ai quattro angoli d’Italia e per di più in tempo di Covid-19 non è stata cosa semplice ma con una smart organisation siamo arrivati fin qua, guidati dall’amore per le donne e per il nostro paese d’origine. Ringraziamo il collettivo Cheap e Lucilla Giagnoni per averci dato la possibilità di riproporre i loro lavori a San Giovanni».