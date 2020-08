Lanciano. FdI critica Pupillo. “Un suo capriccio priva la città di una Tac”

Il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Lanciano critica con durezza l’atteggiamento del sindaco Pupillo nella vicenda che lo ha visto contrariato e offeso per l’acquisto di una seconda Tac per l’ospedale Renzetti, da parte della Asl, con il difetto di essere di seconda mano, a dire del sindaco, mentre è a km zero, come ha ribadito il manager Schael con tanto di conferenza stampa, nella quale ha chiarito l’impegno dell’azienda per il futuro dell’ospedale frentano. “Il sindaco batte i pugni sulla Tac “usata”, ma fa solo propaganda politica” affermano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni: Paolo Bomba, Gabriele Di Bucchianico, Roberto Gargarella “A svantaggio dei cittadini di Lanciano, che per i suoi capricci non potranno usufruirne visto che ora sarà istallata a Vasto, dove invece è stata accettata di buon grado da tutti e dove viene considerata una opportunità, in attesa che arrivino i fondi della Regione per fare ulteriori investimenti”. Per il gruppo di Fratelli d’Italia a Lanciano, si sta assistendo ad una querelle desolante. “Una polemica sterile accesa dal sindaco Pupillo, che invece di comportarsi da primo cittadino sta indossando la casacca del capo politico del Pd e vuole fare la guerra alla Asl ed alla Regione Abruzzo” tuonano i tre consiglieri: “Gli strumenti che Pupillo sta usando sono davvero puerili. Si sta rifiutando un macchinario di alto livello, non usato mai, a km zero, che avrebbe consentito l’esecuzione di importanti esami diagnostici, ma che è stato criticato, svilito, strumentalizzato a fini politici, fino a costringere il manager a cambiare idea e a destinarlo all’ospedale San Pio di Vasto”. Per gli esponenti di Fratelli d’Italia è un atteggiamento inspiegabile quello del sindaco “Che si batte perché la Regione redarguisca un manager che di fatto aveva pensato di dotare di uno strumento diagnostico così importante per l’ospedale di Lanciano e non di privarlo di qualcosa. Non esiste una logica in tutto questo” dicono i consiglieri di FdI che continuano: “Il sindaco Pupillo in questo modo non fa certo gli interessi del territorio e dei suoi cittadini. Eppure, ci sarebbero questioni molto più importanti che stanno mettendo in ginocchio la città, ci riferiamo alla gestione della risorsa idrica. In questi mesi stiamo assistendo alla mancanza di acqua, ad interruzioni ormai frequenti e senza preavviso e ad una gestione da parte della Sasi con immense lacune, come mai il sindaco Pupillo in questo caso non è mai intervenuto? Tuttavia, è un problema molto sentito in città. Forse perché alla presidenza c’è un esponente politico del suo partito?”.

