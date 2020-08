“Ma non lasceremo i nostri amici a bocca asciutta”, dice Di Lallo, annunciando una iniziativa alternativa per il 22 agosto prossimo. “Non sarete voi a venire da noi, questa volta saremo noi a portare il peperone dolce, anche se solo virtualmente, nelle vostre case”. Come? In Tv e sul Web, con una carrellata delle migliori ricette preparate dalle Contrade. “Dedicheremo spazio alla narrazione dell’esperienza di undici anni di Palio, per ripercorrere insieme la storia di una comunità che – spiega Di Lallo – attraverso la valorizzazione del proprio prodotto tipico, è cresciuta dal punto di vista sociale, economico e culturale”. L’iniziativa è denominata “Aspettando il 2021, il Palio si racconta” ed è stata fortemente condivisa con tutte le Contrade, al fine di tenere sempre vivo l’interesse nei confronti del peperone dolce di Altino, in un momento delicato per la salute pubblica a seguito dell’emergenza sanitaria. “I contradaioli entreranno, quindi, nelle case dei tanti ospiti che hanno già assaggiato e celebrato il nostro peperone – prosegue Di Lallo – contribuendo a creare quel clima di festa che ha reso il Festival del peperone dolce di Altino un evento davvero unico e speciale”. Al mattino del 22 agosto, attraverso i teleschermi di casa e i display di pc e smartphone, ognuno potrà seguire la preparazione dei piatti (primi, secondi e dolci) che i contradaioli prepareranno per l’occasione e imparare, così, tanti piccoli segreti sull’utilizzo del peperone dolce di Altino in cucina. Nella stessa giornata si svolgerà un convegno, a numero chiuso, che sarà possibile seguire in streaming, dal titolo “Il peperone dolce di Altino e il cammino di crescita di una comunità”, con i delegati delle Contrade protagoniste del Palio culinario, Carlo Ricci, direttore del Gal Maiella Verde, e Mimmo D’Alessio, vicepresidente dell’Accademia Italiana della Cucina.