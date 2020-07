Lanciano, nuova viabilità nel quartiere Borgo

Il settore Programmazione Urbanistica-Mobilità e Traffico del comune di Lanciano ha pubblicato l’ordinanza con la quale vengono disposte le modifiche alla viabilità del quartiere Borgo fino al 31 ottobre 2020, per consentire alle attività ristorative richiedenti di occupare in sicurezza spazi pubblici all’aperto con sedie, tavolini e ombrelloni. L’ordinanza pubblicata in albo pretorio modifica la precedente ordinanza del 30 giugno scorso disponendo la chiusura al traffico veicolare dalle 19 all’1 del giorno successivo di ogni venerdì e sabato in Corso Roma dall’incrocio con via Salita dell’Asilo fino a Piazza Plebiscito e in via Fieramosca. Inoltre, negli spazi pubblici richiesti dalle attività ristorative, viene istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 19 all’1 del giorno successivo, nelle giornate di venerdì e sabato. E’ inoltre istituito il limite di velocità a 10 km/h su tutto Corso Roma, dalle 19 all’1, sempre nelle giornate di venerdì e sabato. Restano validi gli orari della zona a traffico limitato, segnalati dai cartelli verticali e dai pannelli luminosi ai varchi del quartiere. L’ordinanza infine istituisce 36 parcheggi in piazza Memmo di cui quattro riservati ai diversamente abili, i cui stalli saranno realizzati prossimamente a cura dell’ufficio segnaletica del settore Lavori Pubblici e messi a disposizione dei residenti del quartiere Borgo.

