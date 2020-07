Il giardino dimenticato. A Marcianese il giardino dell’ex scuola elementare lasciato all’abbandono.

“Da tempo quest’area riservata al divertimento dei più piccoli è stata completamente abbandonata. Erbacce, marciapiede con asfalto rovinato, insomma più che giardino dei bimbi dovrebbe chiamarsi Il giardino del degrado.” Dichiara Di Bucchianico “Ho raccolto le lamentele di diversi genitori che, porterebbero volentieri i propri bambini a giocare e socializzare nel giardino che fu allestito, vale la pena ricordarlo, anche con il contributo dei residenti che acquistarono alcune attrezzature, attualmente in condizioni pietose. Oggi più che mai uno spazio attrezzato del genere rappresenta una risorsa per far tornare i più piccoli a giocare all’aria aperta ed in sicurezza, inoltre si tratta dell’unico spazio pubblico a servizio della zona. Ho inviato una PEC al sindaco nella quale ho fatto presente lo stato del parco ed ovviamente il disagio dei residenti chiedendo di intervenire con urgenza per riportare il decoro e la sicurezza nel giardino affinché possa essere presto restituito ai bambini.”