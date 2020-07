“Le stanza dell’arte” è la mostra che dal 25 luglio al 30 agosto prossimi riempirà di colore e di stili il castello di Roccascalegna, una delle mete turistiche più ricercate e ambite d’Abruzzo. “Nonostante la pandemia – dice il sindaco Domenico Giangiordano – quest’estate già in migliaia, per la maggior parte italiani hanno visitato il maniero. Naturalmente con tutti gli accorgimenti e le precauzioni che il coronavirus e le norme sul distanziamento sociale impongono”. La collettiva di pittura è promossa dal gruppo “Compagni di tavolozza”, con base a Lanciano e capeggiato dal maestro Gastone Costantini, che, per l’occasione, proporrà opere basate sul realismo. Ad esporre, dipinti in acrilico, olio, pastello e realizzati con l’aerografo, saranno Massimo Manzitti, Clara Crognale, Serena Giannico, Lucilla Rasetta, Roberta Strever, Mara Feliciani, Laura Sacco, Erica Gismondi, Carla Cianciosi, Matteo Silverio, Emanuela Pancella, Verino Jacovitti. Iniziativa organizzata insieme con il Comune e la Pro loco di Roccascalegna. Una quarantina i lavori esposti. “Siamo onorati del fatto – riprende Giangiordano – che il maestro Costantini abbia scelto il nostro paese per far approdare le strade dell’arte fin sopra al castello. Tra l’altro le opere, anche di giovani artisti, resteranno da noi per più di un mese. In questo modo andiamo ad arricchire ulteriormente la nostra offerta turistica”. Inaugurazione prevista per il 25 luglio alle 19. Orari di visita 10-13 e 15-19.

