L’Aquila, un trenino turistico per scoprire la città

Da giovedì 16 luglio 2020 è tornato il trenino turistico in città. Dopo il grande successo dello scorso anno la città potrà avere di nuovo la possibilità di mostrarsi ai visitatori attraverso il simpatico mezzo”. Lo rende noto l’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio, promotrice dell’iniziativa.

“Sono state adottate – ha proseguito l’assessore – tutte le misure di sicurezza anti Covid, quali pannelli divisori in pvc tra i sedili, distanziamento sociale sia all’interno del trenino che alla fermata, gel sanificante a disposizione per ogni passeggero e misurazione della temperatura corporea prima di salire a bordo. Inoltre il personale scelto è stato formato per garantire il massimo della sicurezza a tutti i passeggeri. Il luogo di partenza resta piazza Duomo, con un percorso che si snoda attraverso le principali strade del centro storico, alla scoperta di angoli suggestivi e monumenti, e fermate con possibilità di soste alla basilica di Collemaggio e alla Fontana delle 99 Cannelle. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19, la durata del tour è di 40 – 45 minuti, con strumenti di audio guida a bordo, sia in italiano che in inglese, e mappe della città. Non è necessaria la prenotazione, tuttavia, per chi lo preferisse può farlo al numero +39 380 3887486

