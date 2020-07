Gabriele Di Bucchianico (FdI) “Sicurezza nelle scuole. Una Provincia assente e senza progetti. “

Il consigliere provinciale Gabriele Di Bucchianico, di Fratelli d’Italia, torna a parlare di sicurezza nelle scuole, problema da affrontare e risolvere al più presto al fine di garantirne la riapertura, ed attacca la Provincia di Chieti che definisce “disorientata e senza progetti”. Il consigliere provinciale Gabriele Di Bucchianico, di Fratelli d’Italia, torna a parlare di sicurezza nelle scuole, problema da affrontare e risolvere al più presto al fine di garantirne la riapertura, ed attacca la Provincia di Chieti che definisce “disorientata e senza progetti”.

“Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre” si legge in una nota del Consigliere che fa riferimento all’ultima seduta del consiglio provinciale. “Il consiglio provinciale del 14 luglio scorso è stata una farsa. Il presidente Pupillo e la sua maggioranza sono apparsi deboli, confusi, in pratica non sanno che fare e dove andare. Solo fumo negli occhi. Durante i lavori sono state presentate 3 delibere, poi ritirate, in quanto avevano parere tecnico e parere contabile negativi. Nello stesso consiglio hanno presentato un ODG per l’acquisizione di 2 immobili a Villa Santa Maria da destinare a Convitto per la scuola I.P.S.S.A.R. “G. Marchitelli” per un importo di 3,5 mln di euro così da risolvere il problema del distanziamento ( COVID) nelle attuali strutture dell’ Alberghiero, ma senza coperture finanziarie. Il problema era stato sollevato dal Dirigente Scolastico insieme al Sindaco di Villa Santa Maria in data 7 giugno 2020 attraverso una nota nella quale si metteva in evidenza tutte le criticità nella riapertura dei convitti maschile e femminile. Ahimè il problema è arrivato in consiglio solo un mese e mezzo dopo e senza nessuna probabilità concreta di soluzione entro l’inizio dell’anno scolastico. Per quanto riguarda le altre scuole di proprietà della Provincia in merito alla sicurezza degli studenti in seguito al CORONA-VIRUS nessuna proposta. “ Mai la Provincia di Chieti aveva raggiunto un livello così basso…” conclude il consigliere.