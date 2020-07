Lanciano: alloggi comunali, pubblicato il bando. Domande entro il 17 agosto

L’Assessorato alle Politiche della Casa comunica che è stato pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di proprietà comunale ad uso temporaneo, per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate. Gli alloggi saranno assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa e comunque per un tempo non superiore a due anni dalla data di assegnazione. Ai sensi del regolamento comunale, sono considerate situazioni di emergenza abitativa quelle in cui ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale (morosità); mancanza di alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità; mancanza di alloggio senza alcuna sistemazione alcuna con residenza presso la casa comunale; mancanza di alloggio con contestuale sistemazione in luoghi non adibiti ad abitazione permanente quali, ad esempio, roulotte, baracca, box, cantina, magazzino, negozio e che comunque non abbiano i requisiti di abitabilità; alloggi in locazione igienicamente non idonei, insalubri, con attestazione ASL dalla quale risulti la condizione di inabitabilità.

Le domande di ammissione da parte dei cittadini interessati deve essere redatta unicamente su moduli forniti dal Comune, disponibili in formato cartaceo nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Piazza Plebiscito 59) – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 17.30 – e in formato digitale sul sito istituzionale all’indirizzo www.bit.ly/alloggicomunali2020; le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 17 agosto direttamente all’Ufficio URP o spedite tramite raccomanda a/r a Comune di Lanciano – Settore Urbanistica piazza Plebiscito n. 59 oppure inviate via mail alla pec a comune.lanciano.chieti@legalmail.it .

“Il bando pubblicato è una prima risposta alle situazioni di emergenza abitativa che ci sono a Lanciano, per non lasciare nessuno indietro e andare incontro come comunità a chi è nel bisogno. I requisiti del bando, da quelli economici a quelli morali e familiari, intendono assicurare una corretta formazione della graduatoria nel rispetto del regolamento comunale, come sempre. Ringrazio il dirigente Andrea De Simone e tutto il personale dell’ufficio del servizio Politiche abitative per l’attenzione e le competenze che mettono a servizio della collettività e per aver in tempi rapidi avviato l’iter di questo bando”, dichiara l’Assessore alla Politica della Casa Giacinto Verna.

