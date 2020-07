Il sindaco di Fossacesia in spiaggia a distribuire mascherine ai giovani

“La mascherina oramai è una necessità per tutti, anche per i più giovani, ed è un modo per responsabilizzarci. Per questo motivo abbiamo deciso di donarne una a quei ragazzi che alle ore 19 di domani, domenica 12 luglio, inconteremo sul Lungomare di Fossacesia Marina, davanti ai locali ed agli stabilimenti balneari”. Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, annuncia così l’iniziativa che vedrà impegnati assessori e consiglieri comunali della città nella distribuzione della protezione sanitaria ai giovani. “Abbiamo scelto di pensare a loro, che sono il nostro futuro – spiegano il sindaco Di Giuseppantonio e gli amministratori comunali – perché la mascherina ci permette di proteggere noi stessi e gli altri. Con i ragazzi ci intratteremo per fa comprendere che indossare la mascherina non significa poter uscire e riprendere la vita normale. Significa proteggersi e proteggere gli altri anche quando ci si diverte”.

