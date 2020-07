Risorse per la viticoltura: Camillo D’Alessandro “dalla Regione Abruzzo silenzio assoluto”

Il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro comunica che per la viticoltura italiana sono stati stanziati ulteriori 100 milioni di euro e chiama in causa la regione Abruzzo per non aver, finora, previsto sostegni al settore.

“ Oggi il Ministro dell’agricoltura Teresa Bellanova ha chiuso accordo per un intervento straordinario a favore della viticoltura italiana di 100 milioni di euro per la riduzione volontaria della produzione di pregio. A questa misura si aggiungono i 50 milioni per contributi alla distillazione. Si tratta di interventi a favore degli agricoltori,del loro reddito, e per salvaguardare i prezzi di mercato dentro la crisi che ha colpito pesantemente il comparto del vino. Tutte le regioni stanno aggiungendo risorse regionali per garantire un sostegno ai propri viticoltori, tranne l’Abruzzo.” D’Alessandro parla di silenzio assoluto ed imbarazzante da parte dell’assessore regionale all’agricoltura e del consigliere Montepara.

No related content found.