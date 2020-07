LEGA Lanciano: “Città nel degrado e nel pericolo. Il governo di centrosinistra assicuri il rispetto delle regole e della legalità”

La Lega di Lanciano interviene sugli episodi di cronaca che si sono verificati negli ultimi periodi nella città frentana . “La situazione a Lanciano è ormai fuori controllo e necessita di immediati interventi. La totale assenza di presidio sul territorio dell’attuale amministrazione comunale, chiaramente disgregata e impegnata soltanto a risolvere i dissidi interni alla maggioranza, sta favorendo il degrado della nostra città ed il proliferare di eventi criminosi, compromettendo così la sicurezza di ogni singolo cittadino. Citiamo alcuni eventi, avvenuti solo negli ultimi giorni, come la faida tra famiglie rom sfociata in una violenta rissa le cui conseguenze hanno congestionato per ore l’ospedale Renzetti, la bomba incendiaria contro una nota attività del centro e la devastazione del pubblico arredo in piazza Plebiscito. A questi aggiungiamo il totale abbandono in cui versa il quartiere Santa Rita privo ormai da tempo di ogni presidio di sicurezza.” scrivono in un comunicato aggiungendo Non possiamo lasciare i nostri cittadini nell’oblio, tutto il tempo speso inutilmente dall’attuale sindaco per inutili lotte intestine, che poco interessano ai lancianesi va invece dirottato sul potenziamento della sicurezza pubblica confrontandosi ogni giorno con gli aspetti pratici della prevenzione, della deterrenza e della soluzione dei reati.”Per la Lega bisogna intervenire subito con il potenziamento della videosorveglianza, il miglioramento dell’illuminazione pubblica per garantire maggiore visibilità notturna in tutti i quartieri e costituendo un corpo di polizia adeguatamente equipaggiato per la sorveglianza attiva h24 della città.

