Lega Sulmona torna in piazza sabato 4 luglio per raccolta firme e nuovi tesseramenti

La Lega Sulmona tornerà in piazza sabato 4 luglio per una nuova raccolta firme ed il nuovo tesseramento 2020. Una postazione sarà allestita in Corso Ovidio presso i portici del Bar Europa nelle fasce orarie 10-13 e 16-20. La raccolta firme avrà per argomento “Stop cartelle Equitalia – Pace fiscale” e “Stop sanatoria Clandestini – Giù le mani dai decreti Sicurezza”, allo scopo di permettere ai cittadini di opporsi a due grandi temi che attanagliano da troppo tempo la società italiana. Nel punto raccolta come accennato sarà possibile anche tesserarsi direttamente per aderire al partito “Lega Salvini Premier” anche per l’anno in corso.

No related content found.