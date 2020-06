Montesilvano: rubato il bancomat a Palazzo Comunale, indagano i carabinieri

Il Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis commenta sulla sua pagina Facebook il furto del bancomat avvenuto la notte scorsa a Palazzo di Città. I ladri dopo aver forzato la porta di ingresso hanno preso il bancomat e dopo averlo caricato su un auto si sono dati alla fuga. “Esprimo tutto il mio sdegno e condanno duramente il furto del bancomat all’ingresso del Palazzo comunale. Come riferito da alcuni testimoni, la notte scorsa, i malviventi hanno sfondato la porta d’ingresso e in pochissimi minuti hanno sradicato l’intera colonnina, fuggendo con un auto. Le forze dell’ordine stanno quantificando i danni. Le immagini delle telecamere in piazza Diaz sono al vaglio degli inquirenti e spero che gli autori possano essere identificati e puniti severamente. Un ringraziamento ai carabinieri di Montesilvano e alla polizia locale per essere intervenuti prontamente e per il lavoro che stanno svolgendo.” scrive De Martinis.

No related content found.