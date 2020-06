Lavori per la fibra a Lanciano. Palmieri “Abbiamo avuto ragione a presentare l’interpellanza”

Il consigliere comunale di Nuova Lanciano, Angelo Palmieri, interviene nuovamente sulla questione dei lavori in città per la fibra facendo riferimento ad una notizia del Sen. Luciano D’Alfonso (leggi qui ) “Abbiamo avuto ragione a presentare lo scorso 6 giugno una interpellanza al Sindaco Pupillo e al Presidente del Consiglio Marongiu circa i lavori che la Open Fiber sta effettuando sul territorio di Lanciano per il posizionamento della fibra ottica!!!! L’assessore ai Lavori Pubblici rispondeva che la situazione era sotto controllo nonché regolare era l’esecuzione dei lavori come risultava dai PRESUMIBILI rilievi effettuati dalla amministrazione!!” scrive Palmieri in una nota ” Oggi la constatazione che il Senatore D‘Alfonso richiede al Presidente Open Fiber Prof Bassanini e al Ministro dello Sviluppo Economico Sen Patuanelli la verifica dei lavori (manto stradale,dislivello della Malta cementizia con conseguente pericolo per il transito di ciclisti ,pozzetti sprofondati rispetto alla quota del piano stradale) dimostra la validità della nostra istanza e la necessità di provvedimenti urgenti che restituiscano alla città di Lanciano DECORO e SICUREZZA.”

Share on: WhatsApp