Lanciano: il Sen. D’Alfonso scrive al presidente di Open Fiber per verificare lo stato dei lavori per la fibra

Il senatore Luciano D’Alfonso ha inviato una lettera al presidente di Open Fiber Spa e pèr conoscenza al ministro Patuanelli per richiedere di verificare lo stato del manto stradale a Lanciano a seguito dei lavori per la fibra ottica. Ecco una parte della lettera :

Gentile Presidente,mi permetto di scriverti per sottoporre alla tua cortese attenzione quanto mi e’ stato riferito dal Sindaco di Lanciano il quale richiede un solerte intervento da parte dei vostri operatori. Nel municipio in questione , dopo sopralluoghi eseguiti in tutta l’area oggetto di lavori per la posa della fibra ottica, è stato riscontrato che su circa il 70% delle zone la malta cementizia non è a livello del manto stradale, con il pericolo di incolumità per ciclisti, motociclisti, e pedoni che vi si trovano a transitare. Oltre a cio’ il primo cittadino mi ha riferito che numerosi pozzetti di allaccio sono sprofondati di oltre 6 cm rispetto alla quota del piano stradale creando disconnessioni e disagio alla circolazione stradale delle autovetture.

D’Alfonso chiede di verificare lo stato dei lavori e di fare in modo di attivare il ripristino e la sistemazione delle zone già segnalate dal Comune con una nota del 12 giugno scorso.