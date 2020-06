Smargiassi su Ss16 “tratto Ortona- Vasto Sud torna ad essere pericoloso”

“Ho deciso di riproporre la risoluzione con cui, lo scorso anno, avevo impegnato Regione Abruzzo ad interloquire con gli enti preposti affinché i mezzi pesanti fossero deviati sull’omologo tratto di A14, nell’ottica di decongestionare il traffico sulla SS16. Ho rinnovato altresì l’invito affinché vengano intensificati i controlli per scongiurare e vietare il parcheggio selvaggio sui cigli della statale, in corrispondenza con gli accessi alla spiaggia; tutte situazioni, oggi come allora, necessarie per dare maggior sicurezza ad un tratto di strada che ha già fatto registrare un incidente mortale”.

Il Consigliere ha poi spiegato come la risoluzione depositata nel 2019, nonostante fosse stata votata all’unanimità, non è stata mai posta in attuazione a causa dei tempi troppo contingentati. “Lo scorso anno mi si disse che non vi erano i tempi tecnici per mettere mano a questo problema. Per questo ho deciso di muovermi ancor prima rispetto allo scorso anno, così da non dare alibi all’esecutivo regionale. Stavolta – conclude Smargiassi – se veramente ha a cuore la costa dei Trabocchi, il Governo Regionale non perda tempo e dia immediati e concreti segnali in tal senso, partendo proprio dalla sicurezza dei turisti e delle persone che transitano sulla Statale 16”.