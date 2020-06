Lanciano: il presidente dell’Ater, Memmo, replica a Taglieri

Il Presidente dell’Ater di Lanciano, Fausto Memmo, rassicura il Consigliere Taglieri sul fatto che l’Ater di Lanciano abbia già provveduto ad una serie di attività finalizzate alla sicurezza degli immobili ed alla migliore fruibilità degli stessi. “In particolare- continua il Presidente Memmo- in Zona Piazza Aldo Moro, solo nell’anno 2020, sono state realizzate opere di rifacimento delle reti fognarie; rimozione delle condizioni di pericolosità comprese le “spicconature” delle parti ammalorate ed il rifacimento delle pensiline d’ingresso ai fabbricati, nonché l’avvio delle procedure per esperire l’appalto di manutenzioni straordinarie; In Via De Riseis si sono concluse, nel rispetto della programmazione, le procedure di affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria; In Via Bellissario, come per tutti gli altri edifici del Quartiere Santa Rita, l’Ater ha in corso il monitoraggio degli edifici, finalizzato ad interventi necessari e puntuali.” Il Presidente Memmo, informa altresì, di aver ricevuto conferme dagli uffici Ater in ordine alla predisposizione del voluminoso materiale da inviare al Consigliere Taglieri che è in corso di predisposizione anche nel rispetto delle normative di accesso agli uffici da parte del personale, in pendenza dei protocolli Covid ‘19 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. “Infine, è bene ricordare, nel rispetto delle attività istituzionali e di tutti i loro rappresentanti come con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è stata prevista all’art. 103 la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Tale sospensione, ha riguardato i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 aprile, prorogato al 15 maggio 2020 con il decreto-legge n. 23/2020.” Ad ogni buon conto Memmo rinnova al Consigliere Taglieri una collaborazione istituzionale a supporto dell’Ater di Lanciano che, scevra da strumentalizzazioni possa migliorare le condizioni delle politiche della casa del nostro territorio.

