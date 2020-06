Pescara: sit in del personale sanitario in appalto. Spiraglio per la stabilizzazione

Questa mattina l’ organizzazione sindacale, assieme a una rappresentanza di circa 50 OSS in appalto nella ASL2 Lanciano Chieti Vasto, ha tenuto un sit-in davanti l’assessorato alla sanita` a Pescara per rivendicare ancora una volta la stabilizzazione per il per tutto il personale esternalizzato e assunto dalle aziende e cooperative che gestiscono i servizi pubblici della ASL nelle strutture sanitarie, in vista della prossima scadenza dell’appalto OSS e Aus su tutta la provincia di Chieti.

“Durante il sit-in siamo stati ricevuti dall’assessore Veri` e dai tecnici dell’assessorato. Ne usciamo con un pizzico di positivita` e speranza per il futuro di questi lavoratori, ma prendiamo il risultato di oggi con le pinze.” si legge nel comunicato stampa del sindacato “Sulla proposta di LR presentata dal consigliere d’opposizione Paolucci, che permetterebbe agli esternalizzati di accedere alla riserva del concorso espletato a febbraio (poi sospeso per la pandemia), la maggioranza sta ancora valutando la possibilita` di approvare la legge. Questo passaggio sembrerebbe non convincere del tutto il governo regionale, poiche`, secondo quanto dichiarato dall’ ass.Veri` l’intenzione e` quella di procedere alla diretta stabilizzazione di tutto il personale presente in appalto al di fuori del concorso.Per l’appunto prendiamo questo risultato con le pinze poiche` dopo anni di lotte e di cicatrici, almeno fino a quando non vedremo nero su bianco l’obiettivo centrato al quale questi lavoratori aspirano, non saremo pienamente soddisfatti. Martedi` prossimo, 23 giugno, verranno convocati dall’ ass.re tutti i Dg delle ASL abruzzesi per una periodico confronto tecnico sulla situazione della sanita` abruzzese alla quale sara` portato all’ordine del giorno la risoluzione per la stabilizzazione del personale in appalto. Il giovedi` seguente (25 giugno) alle ore 17:00 USB e` stata quindi riconvocata per continuare il confronto sulla stabilizzazione alla luce di quanto emergera` dalla riunione tra le ASL e l’assessorato alla sanita`.In quell’occasione porteremo con noi di nuovo i lavoratori in appalto, i diretti interessati, davanti l’assessorato in via Conte di Ruvo a Pescara, poiche` sara` a loro che bisognera` rendere conto del lavoro svolto negli anni nelle corsie degli ospedali pubblici e durante la pandemia con tutele e garanzie da contratto minori rispetto ai loro colleghi ASL.”