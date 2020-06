Il Rotary Club Lanciano-Costa dei Trabocchi punto di riferimento per chi vuole impegnarsi nel sociale

“IL ROTARY UNISCE E CONNETTE IL MONDO” È questo il motto dell’anno Rotariano coniato dal Presidente Internazionale Mark Maloney e che racchiude in se l’essenza del Rotary. Una filosofia dello stare insieme e dell’unione che ha pervaso anche la cerimonia della consegna della carta costitutiva del nuovo Rotary Club Lanciano – Costa dei Trabocchi, svoltasi nella cornice del Castello di Septe. Nel corso della serata, il Governatore del Distretto 2090, Basilio Luigi Ciucci, ha evidenziato che “altrettanto importante risulta essere l’innovazione, attraverso cui rinnovarsi con una visione più moderna e flessibile; innovazione”, ha proseguito il Governatore, “utile anche alla creazione di nuovi club, che non sono in concorrenza con quelli già esistenti”. “IL ROTARY UNISCE E CONNETTE IL MONDO” È questo il motto dell’anno Rotariano coniato dal Presidente Internazionale Mark Maloney e che racchiude in se l’essenza del Rotary. Una filosofia dello stare insieme e dell’unione che ha pervaso anche la cerimonia della consegna della carta costitutiva del nuovo Rotary Club Lanciano – Costa dei Trabocchi, svoltasi nella cornice del Castello di Septe. Nel corso della serata, il Governatore del Distretto 2090, Basilio Luigi Ciucci, ha evidenziato che “altrettanto importante risulta essere l’innovazione, attraverso cui rinnovarsi con una visione più moderna e flessibile; innovazione”, ha proseguito il Governatore, “utile anche alla creazione di nuovi club, che non sono in concorrenza con quelli già esistenti”.

Ed è con questo spirito che è nato il nuovo Rotary Club Lanciano – Costa dei Trabocchi “che si pone”, come ha precisato il Presidente Piero Farina – “come punto di riferimento per il territorio e per coloro che vogliono impegnarsi nel sociale; lo sguardo è rivolto al futuro, ad una nuova solidarietà, più vera, più sentita, meno ingessata e che deve necessariamente coinvolgere tutti come ci ha insegnato l’emergenza Covid”. E proprio in occasione del Corpus Domini, Papa Francesco ha esortato tutti ad “aiutare chi ha fame di cibo e di dignità”, quella dignità che può dare il lavoro.