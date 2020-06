Fossacesia: ecco il Supporter Deluxe Hotel, un sogno che diventa realtà

Non solo due imprenditori ma due famiglie che hanno creduto fortemente in un progetto, anzi in un sogno diventato ora realtà. La società Sini di Donato Di Campli e Fabrizio Petronti – il nome nasce dalle iniziali delle rispettive signore Simona e Nicoletta – ha realizzato e presentato oggi alla stampa e alle autorità Supporter Deluxe Hotel, albergo a 5 stelle. Una imponente ed elegante struttura che arricchisce con l’eccellenza dei servizi, con la particolarità del design e dell’arredo, la suggestiva cornice della Costa dei Trabocchi, a Fossacesia Marina.

UN PARTERRE DI RIGUARDO PER LA PRESENTAZIONE

Un evento salutato da un parterre di riguardo, a cominciare dal presidente della Regione Marco Marsilio dall’assessore regionale al turismo Mauro Febbo, dal Prefetto di Chieti Giacomo Barbato, dal presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, dalla consigliera regionale Sabrina Bocchino, dalla presidente di Confcommercio Marisa Tiberio. Una nutrita partecipazione che ha testimoniato l’importanza e il coraggio di un investimento di questo tipo. La determinazione dei due imprenditori non è venuta meno nonostante i mesi difficili dovuti all’emergenza Covid 19 e questa mattina la presentazione è arrivata nel giorno dell’ordinanza di riapertura emanata dal presidente dell’Esecutivo abruzzese. Una casualità che però ha aggiunto spessore e valore all’incontro, dominato da un’atmosfera di sincera emozione. Visibile nelle parole di Donato Di Campli che ha esordito ringraziando quanti hanno lavorato e permesso il raggiungimento di un obiettivo ambizioso e visionario. E ringraziamenti sono arrivati anche dal socio Fabrizio Petronti. “E’ stato un lavoro portato avanti insieme con entusiasmo e con la volontà di vincere una scommessa non facile, ci siamo impegnati con la convinzione che questo progetto avrebbe significato molto per il nostro territorio in termini di promozione e di ulteriore conoscenza delle nostre straordinarie risorse” hanno detto. Sulle peculiarità della terra d’Abruzzo ha puntato l’accento anche Vito Pastore, chef di prestigio e direttore dell’Hotel, che conta di interpretare i colori e i sapori della nostra regione con piatti originali e invitanti, con la ricerca di ingredienti di qualità. E giovedì prossimo,18 giugno è prevista l’apertura dell’Hotel.



MARSILIO “IMPRENDITORI CORAGGIOSI CHE PUNTANO SUL TURISMO DI QUALITA'”

“L’ordinanza firmata ieri sera, che prevede tra l’altro, la riapertura di strutture ludiche che ospitano discoteche all’aperto, eventi pubblici e fiere, ha un obiettivo specifico: sostenere il comparto turistico in un momento difficile – ha sottolineato il presidente Marco Marsilio – e questi imprenditori hanno avuto il coraggio di sfidare le conseguenze di una pandemia e puntare sul turismo di qualità. La reputo una scelta giusta. Questa nuova esperienza imprenditoriale, rappresenta un tassello fondamentale che aiuterà la nostra regione a crescere e guadagnare spazi in un settore trainante per l’economia abruzzese. Noi ci siamo assunti la responsabilità di firmare un’ordinanza che punta a rimettere in moto le attività che operano nel settore turistico, anticipando anche le scelte del Governo nazionale, e se rispetteremo le regole e osserveremo i protocolli di sicurezza, sono convinto che vinceremo la sfida”. L’Assessore Mauro Febbo ha ribadito come “la Regione sia impegnata a promuovere il territorio, attraverso interventi mirati ad attrarre turisti. La Costa dei Trabocchi rappresenta una eccellenza per l’Abruzzo, la nuova ciclovia diventerà una meta straordinaria. E noi faremo di tutto per valorizzarla”. Il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio ha evidenziato l’importanza di ricominciare investendo sulle bellezze del nostro territorio “Supporter Hotel significa molto anche in termini di occupazione, strutture di questo tipo costituiscono una grande attrattiva e sono in grado di creare vivacità e dinamismo. I servizi sono fondamentali se si vuole promuovere in maniera efficace la nostra costa, il paesaggio, il fascino di una natura incontaminata da soli non bastano”. Parole di apprezzamento per il Supporter Deluxe Hotel e per la lungimiranza, l’intuito e soprattutto il coraggio degli imprenditori Di Campli e Petronti, sono arrivate anche dal Presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo e dal Prefetto Giacomo Barbato mentre la consigliera Sabrina Bocchino ha richiamato l’attenzione sul ruolo spesso silenzioso ma determinante delle donne, riferendosi in questo caso alle due signore Simona e Nicoletta che hanno curato senza trascurare il minimo dettaglio, l’arredo della struttura.

UNA STRUTTURA ELEGANTISSIMA DOVE DOMINA IL BIANCO

E’ il bianco il colore dominante di una struttura che si staglia nitida e potente tra il verde della collina e l’azzurro del mare con le sue tante sfumature. Supporter Deluxe Hotel può essere senz’altro considerata per charme ed eleganza e per l’eccellenza dell’offerta una delle strutture ricettive più importanti della costa dei Trabocchi e non solo. In grado di garantire riservatezza e spazi che rendono intima e preziosa l’esperienza di ogni ospite. Interpreta e anticipa i cambiamenti dell’ospitalità, crea sinergie con il territorio.

25 Rooms di categoria superiore dotate di terrazza fronte mare e qualsiasi comfort richiesto, materiali innovativi, stile minimalista, tutto rigorosamente white. L’unicità della struttura è data dalla per vista spettacolare e dalla ricchezza dell’offerta. Non solo camere, ma due ristoranti, una rooftop bar, una piscina, un lido con accesso esclusivo, arricchiscono l’esperienza di ogni singolo ospite.

A Supporter la rinuncia non è contemplata, l’impegno è quello di soddisfare pienamente le richieste degli ospiti. Il comune denominatore resta il mare nelle sue molteplici e affascinanti espressioni. Il mare, anche in piscina. L’acqua salata, infatti, rendono unica pure l’esperienza più normale.

Circondata dalla Green Area, servizio Supporter PoolBar, Deluxe Light Lunch, solarium vista mare tra comfort e design. Aperta a tutti per un massimo di trenta posti giornalieri, “Supporter white dress code” obbligatorio ( kit teli sanificati Supporter ), parcheggio privato. Supporter Pool garanti della vostra estate sicura

SUPPORTER TWIN BEACH

Ciottoli bianchi, acqua incontaminata, accesso esclusivo dall’Hotel o passando dal nuovo progetto di tutela Ciclovia d’Abruzzo. Unica perla ricettiva al confine estremo tra Fossacesia Marina e San Vito Chietino, una piccola oasi di pace protetta dal verde brillante di una vegetazione volutamente lasciata libera di muoversi e riconquistare i suoi spazi. Così il Supporter reinterpreta nuovamente il senso di ospitalità. 40 ombrelloni nel pieno rispetto delle distanze sociali, un progetto accurato e diligente dove l’adeguamento ai nuovi rapporti umani è sempre relazionato alle emozioni e al rispetto del mare. Si è dato spazio alla luce, elogiato l’ombra, preservata l’integrità della sicurezza. Un trandy-bar, servizio ristoro firmato Supporter Deluxe Hotel, accesso al mare in carrozzina, possibilità di servizi esclusi di Day Use Room abbinati, corsi di attività fisica motivazionali dediti a vivere ogni attimo dell’esperienza. Supporter Summer, liberi di desiderare!

CUCINA GOURMET DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

Supporter Deluxe Hotel, struttura ricettiva di pregio, oggi cucina gourmet della Costa dei Trabocchi. L’aspetto richiama subito un’idea di assoluta pulizia, il suo nome PURO anticipa un sapore autentico e sincero. Ingredienti, tecnica e libertà di esecuzione sono le tre parole chiave che da sempre caratterizzano il suo Chef Vito Pastore, classe 1983, pragmatico ed immediato, interprete di una cucina golosa che sorprende per pulizia e sottrazione. Non bisogna lasciarsi condizionare dalla giovane età, il suo curriculum è lungo e interessante. Un percorso di studio e di lavoro caratterizzato dalla tenacia, dall’abnegazione, dalla passione e dal coraggio. Comincia il suo cammino professionale nel 2002, poi sono seguite le consulenze da grandi chef, i corsi professionali presso le grandi scuole di cucina. Nel 2006 apre il suo primo ristorante, il secondo nel 2009, li chiude entrambi nel 20013 accettando la chiamata dell’Executive chef Emanuele Saracino. Nel 2016 diventa Executive chef della dimora storica Castello Chiola e del ristorante L’Antico Torchio posizionandosi tra i gradini più alti in tutte le guide di settore. E’ anche consulente per l’industria, docente presso l’eccellente istituto di alta formazione Red Academy, partecipa come relatore alle più importanti manifestazioni gastronomiche. E ora una nuova, avvincente sfida, chef e direttore del Supporter Deluxe Hotel.

I suoi menù non sono mai scontati, mai uguali, mai banali. Il suo è un costante approfondito e appassionato lavoro di ricerca dell’ingrediente, non ama seguire mode e correnti, cerca sempre di rispettare la propria idea e seguire la propria anima. Non si è risparmiato in questi giorni, poche le pause, solo per valutare, definire, inventare, creare. Tutto con l’obiettivo di assicurare il massimo.

“Si parla di mare Adriatico, ma anche di pastori, di Maiella e di Gran Sasso, di erbe spontanee, di agrumi dimenticati, dell’olio extravergine di oliva e di storie di contadini coraggiosi; è un Abruzzo visionario e virtuoso, capace di reinventarsi pur restando fedele alle sue origini, nuovi percorsi culinari che si gustano in silenzio mentre il punto di confine dell’orizzonte che entra nella sala sembra sempre più vicino – commenta Vito Pastore – cammino sulle orme dell’Abruzzo e della sua grande bellezza ne facciamo tesoro per voi. Un piacevole ritorno al passato e ai ricordi di una cucina golosamente peccaminosa, sapida e conservatrice, fatta di pesca sostenibile e attimi di intimità tra un caffè e tacite confidenza. La tradizione si consacra alla riscoperta delle radici, l’acqua cristallina del mare Adriatico ci ospita a bordo delle sue onde e una illuminante visione di insieme ridona luce a queste palafitte anfibie senza tempo. La proposta è varia e completa -puntualizza -, dalla colazione alla cena, passando per momenti dedicati alla meditazione con un vino, fino a un gioviale pranzo tra amici. Incursioni senza tempo, vitali necessità in cui celebrare la vita. Un aperitivo sulla terrazza più bella di tutta la costa, un aperitivo dalla vocazione gourmet. La dolce vita si consuma qui, all’interno di spazi eleganti ed esclusivi, dove l’espressione Supporter diventa pret a porter e consolida un’esperienza unica. I nostri menù accolgono champagne e grandi vini, cocktail studiati dai nostri Bartender e distillati d’autore. Un luogo in cui ci si perde negli angoli della brezza marina, tra spessori di luce e un servizio contemporaneo. Qui nascono nuove esperienze e si anticipano tendenze in grado di dettare gusti e stili”