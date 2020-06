Avezzano: la Lega presenta il candidato sindaco Tiziano Genovesi

I vertici della Lega Abruzzo si sono riuniti nella sala riunioni del Comune di Avezzano per presentare il proprio candidato sindaco Tiziano Genovesi, segretario provinciale della Lega. Il Vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, gli assessori regionali e i sindaci dei comuni più grandi della Regione, governati dalla Lega, tutti ad Avezzano a sostegno della candidatura a Sindaco per la Lega di Tiziano Genovesi. “Una politica del territorio valida si rende possibile quando il sindaco è collegato a tutti i livelli di governo: una filiera perfetta come quella che la Lega ci assicura a tutti i livelli e che è rappresentata in questa stanza oggi. Questa mattina ad Avezzano ci sono tutti i rappresentanti di governo della Lega a tutti i livelli: dai comuni al Parlamento, passando per la Regione Abruzzo. I nostri interlocutori sapranno fornire tutte le risposte alle esigenze dei 43mila avezzanesi, che sono chiamati alle urne e che affideranno le loro istanze al nuovo sindaco di Avezzano. Avezzano è il motore economico, propulsore della provincia di L’Aquila, protagonista della maggior parte del Pil provinciale e merita risposte concrete ed investimenti per diventare sempre più attrattiva. Avezzano è un crocevia importante collegato direttamente a Roma e a Napoli, quindi è una terra di confine della provincia che va potenziata. L’ospedale, il tribunale, l’interporto, la facoltà di agraria sono solo alcune delle battaglie che Avezzano deve combattere su tutti i livelli, per far crescere la città e la Marsica. Il sindaco di Avezzano deve essere l’Ambasciatore dei 37 sindaci e farsi portavoce delle istanze dell’intero territorio. Il nuovo sindaco di Avezzano – ha concluso Tiziano Genovesi nel suo intervento – oltre a gestire l’amministrazione del territorio, con una ritrovata ed inclusiva unione di centrodestra, dovrà essere ambasciatore della sua terra a Roma, in Italia, a Bruxelles”. I vertici della Lega Abruzzo si sono riuniti nella sala riunioni del Comune di Avezzano per presentare il proprio candidato sindaco Tiziano Genovesi, segretario provinciale della Lega. Il Vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, gli assessori regionali e i sindaci dei comuni più grandi della Regione, governati dalla Lega, tutti ad Avezzano a sostegno della candidatura a Sindaco per la Lega di Tiziano Genovesi. “Una politica del territorio valida si rende possibile quando il sindaco è collegato a tutti i livelli di governo: una filiera perfetta come quella che la Lega ci assicura a tutti i livelli e che è rappresentata in questa stanza oggi. Questa mattina ad Avezzano ci sono tutti i rappresentanti di governo della Lega a tutti i livelli: dai comuni al Parlamento, passando per la Regione Abruzzo. I nostri interlocutori sapranno fornire tutte le risposte alle esigenze dei 43mila avezzanesi, che sono chiamati alle urne e che affideranno le loro istanze al nuovo sindaco di Avezzano. Avezzano è il motore economico, propulsore della provincia di L’Aquila, protagonista della maggior parte del Pil provinciale e merita risposte concrete ed investimenti per diventare sempre più attrattiva. Avezzano è un crocevia importante collegato direttamente a Roma e a Napoli, quindi è una terra di confine della provincia che va potenziata. L’ospedale, il tribunale, l’interporto, la facoltà di agraria sono solo alcune delle battaglie che Avezzano deve combattere su tutti i livelli, per far crescere la città e la Marsica. Il sindaco di Avezzano deve essere l’Ambasciatore dei 37 sindaci e farsi portavoce delle istanze dell’intero territorio. Il nuovo sindaco di Avezzano – ha concluso Tiziano Genovesi nel suo intervento – oltre a gestire l’amministrazione del territorio, con una ritrovata ed inclusiva unione di centrodestra, dovrà essere ambasciatore della sua terra a Roma, in Italia, a Bruxelles”.

“Quando Tiziano ha raccolto la sfida di iniziare il percorso da candidato sindaco della città di Avezzano – ha detto l’onorevole Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega – ha dimostrato l’amore per la sua città e il coraggio, lo stesso coraggio che ha mostrato negli anni costruendo da solo la sua vita professionale. In lui c’è l’assenza totale di strategie politiche, i suoi occhi emanano passione e amore per questa città. Tiziano è innamorato e sprigiona energie, vibrazioni e forze positive. Tiziano Genovesi è la persona giusta per guidare la coalizione e per vincere le elezioni, ma soprattutto per amministrare Avezzano e risolvere i problemi della comunità e della città. Per entrare nella storia della buona amministrazione di questa città servono persone con una marcia in più. Ho visto sindaci con 20 anni di esperienza politica alle spalle, andare al governo di una città e distruggerla. Sono certo che la sua passione e la sua dedizione assicureranno il buon governo di questa città”. L’introduzione della conferenza è stata affidata al consigliere regionale marsicano Simone Angelosante, sindaco di Ovindoli. “La lega ha fedelmente sostenuto i candidati degli alleati: sia in Regione Abruzzo che a L’Aquila e a Pescara, con onestà e compartecipazione, ma oggi la Lega dice che ad Avezzano serve una svolta, rappresentata da un uomo della Lega. Siamo aperti alle indicazioni degli alleati, ma la Lega esprime forte il nome di Tiziano Genovesi. Una persona esterna alle logiche di quello che è stato, perché Avezzano non ha brillato ne in politica ne in amministrazione. Una figura nuova per una squadra che esprima le realtà più importanti di Avezzano e della Marsica, perché Tiziano sarà il sindaco dell’intera Marsica, non solo della città di Avezzano”.