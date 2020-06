Legge per i malati oncologici: Pettinari (M5S) presenta interrogazione

Una legge che vuole dare un sostegno economico ai malati oncologici e che è ferma per colpa della Giunta Regionale. E’ quanto sostiene il M5S in una nota dove si legge “Sono passati 6 mesi dall’approvazione della legge regionale n 42 presentata da Gruppo consiliare del M5S sugli “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”. Mezzo anno in cui la Giunta regionale non è stata in grado di scrivere il regolamento, indispensabile per consentire l’attuazione della norma e la pianificazione delle risorse stanziate, che doveva essere invece redatto al massimo dopo 60 giorni dalla pubblicazione della LR sul Burat, avvenuta il 23 dicembre 2019. Un ritardo inaccettabile più volte segnalato dal M5S, che ha spinto oggi il Vice Presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari a deporre un’interrogazione con carattere di urgenza rivolta al Presidente della Regione Marco Marsilio e all’Assessore competente Piero Fioretti, per avere spiegazioni in merito alla mancata redazione dell’indispensabile regolamento.”

“E’ tendenza di questa giunta regionale approvare leggi che poi non vedono l’attuazione e questo atteggiamento è inaccettabile – afferma Pettinari – La legge in questione è stata fortemente voluta dal M5S, che l’aveva già presentata nel corso della scorsa legislatura senza che il governo di centro sinistra la prendesse in esame; abbiamo lottato con forza in questa nuova legislatura per garantire un aiuto concreto, attraverso il rimborso di spese di viaggio vitto e alloggio per i pazienti, e per un accompagnatore al seguito, costretti a recarsi presso centri autorizzati per sottoporsi a delicati trattamenti curativi, a volte anche molto lontano da casa. Abbiamo ottenuto la sua approvazione e la legge ha superato anche il vaglio del Governo senza rischio di essere impugnata ma adesso sta alla Giunta attuare la norma.”

