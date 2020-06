Lanciano: operazione dei Cc “Dance Monkey” rinvenuto un fucile nascosto nel fiume Sangro

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Lanciano, coordinati dal Capitano Vincenzo ORLANDO, insieme ai colleghi del nucleo subacquei di Pescara, nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata DANCE MONKEY, i cui risultati operativi sono stati resi noti nella conferenza stampa di lunedì scorso, hanno effettuato delle mirate ricerche nell’alveo del fiume Sangro che attraversa il bosco in agro del comune di Paglieta (CH). Su specifica delega del P.M. Dr. Francesco CARUSI, i Carabinieri del NOR, diretti dal S.Ten. Giuseppe NESTOLA, hanno attivato le ricerche nell’area individuata nel corso delle attività investigative, al fine di rinvenire il fucile, in possesso di alcuni indagati nell’operazione, con il quale gli stessi si esercitavano sparando agli alberi nella boscaglia. Dopo circa un’ora di meticolose ispezioni, l’arma veniva trovata ben avvolta in un sacco di plastica ed occultata in acqua ai margini del fiume Sangro, non lontano dal luogo utilizzato dagli indagati per esercitarsi a sparare. Si tratta di un fucile Breda semiautomatico cal.12 con la canna tagliata ed apparentemente senza matricola. La stessa è stata quindi sequestrata e sarà posta a disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente che, a questo punto, oltre a disporre accertamenti specifici per risalire alla provenienza, potrà anche integrare le accuse con nuovi capi di imputazione. Intanto, i destinatari delle misure attendono l’interrogatorio del giudice previsto per venerdì prossimo.

No related content found.