Giulianova, riapre la piscina comunale per il settore agonistico

Ha riaperto questa mattina alle ore 11.00 la piscina comunale di Giulianova per quanto riguarda il settore agonistico. Grande soddisfazione della società “Nuoto Giulianova” che può contare al suo attivo 40 ragazzi, che già si stanno allenando all’interno dell’impianto sportivo. In occasione della riapertura, sopralluogo del Sindaco Jwan Costantini e dell’Assessore allo Sport Federico Taralli che hanno salutato i giovani atleti. “Abbiamo mantenuto l’impegno per garantire la riapertura dell’impianto e far riprendere gli allenamenti dei nostri ragazzi – dichiarano il Sindaco Costantini e l’Assessore Taralli – tutto questo nel rispetto delle normative vigenti e dando seguito a ciò che potevamo fare in questo momento di emergenza sanitaria”.

