E’ l’avvocato Maria Concetta Falivene il garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

“La Regione Abruzzo ha il suo Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Una maggioranza compatta in Consiglio regionale ha infatti eletto oggi l’avvocato Maria Concetta Falivene, che da questo momento assumerà su di sé le funzioni di tutela di una delle categorie più fragili della nostra società, i bambini e i nostri ragazzi, con un ruolo strategico di proposta nella programmazione delle politiche dedicate e di intervento in situazioni di criticità. All’avvocato Falivene auguriamo buon lavoro certi che saprà dare un importante contributo di idee, di azioni e di supporto al nostro governo regionale”. Lo hanno detto il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando l’esito del voto in Consiglio regionale. “Superate alcune incomprensioni operative della scorsa seduta – hanno detto il Governatore Marsilio e il Presidente Sospiri – oggi la maggioranza di centro-destra in Consiglio regionale ha espresso un parere unanime, con 17 voti favorevoli, che ha permesso di eleggere alla prima votazione l’avvocato Falivene. Abbiamo voluto con forza l’istituzione di tale figura perché riteniamo che i tempi difficili, critici, che purtroppo stiamo vivendo, oggi più che mai in seguito a un’emergenza sanitaria che ha influito in maniera incisiva sulla vita dei nostri ragazzi, sia fondamentale poter contare sulla presenza e il sostegno tecnico di una professionista, capace di interpretare le esigenze di una categoria sociale rilevante e al tempo stesso difficile, una categoria che più di altre subisce e assimila i contraccolpi della vita, e che va guidata, aiutata, ascoltata, rappresentata ai massimi livelli istituzionale. Pensiamo che ci sia bisogno di una persona qualificata che sappia dare voce ai bambini e ai più giovani, che sappia raccontarne e difenderne esigenze e, appunto, diritti su tutti i Tavoli, a partire da quelli della programmazione, per prevedere interventi mirati, solidi, soprattutto che siano realmente utili e rispondenti a bisogni reali. All’avvocato Falivene possiamo garantire sin d’ora il massimo supporto e la disponibilità della giunta regionale e del Consiglio regionale nel delicato compito che l’attende”.

