Lanciano: area di sgambamento, tanti favorevoli ma non mancano critiche

A Lanciano sono iniziati i lavori per la realizzazione di un ‘area di sgambamento per cani ubicata in via Del Verde. (video già pubblicato nei giorni scorsi ). Se la notizia è stata accolta favorevolmente da molti proprietari di cani e da associazioni cinofile che, da tempo, sollecitavano l’amministrazione a prendere una iniziativa in tal senso, non mancano voci contrarie. Qualche perplessità arriva da alcuni residenti che temono una “invasione” nei parcheggi da parte di chi, per portare a far correre il proprio cane in uno spazio attrezzato, si muove anche da altre zone della città e dunque potrebbe arrivare in auto. C’è poi chi reclama spazi per i bambini ed oggi ha voluto scriverlo in un cartello posizionato sotto quello del cantiere. “Non c’è un euro per i bambini che sono il nostro futuro per giocare in parchi con strutture obsolete e pericolose ci sono però 6000 euro per far divertire i cani…..” si legge. I lavori dovrebbero essere terminati in un mese circa, ma, il dibattito tra pro e contro è già iniziato.

