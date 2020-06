Manifestazione anche a Pescara degli abilitandi psicologi. Nonostante la pioggia in tanti hanno voluto essere presenti per far sentire la propria voce lì dove ancora oggi non viene ascoltata. La protesta ha coinvolto diverse città italiane. “Stiamo chiedendo tutti la stessa cosa, da Nord a Sud: pari diritti e pari dignità della nostra professione sanitaria. No all’esame di Stato, si al tirocinio abilitante.” si legge sulla pagina Facebook dove vengono riportate le ragioni della protesta.

